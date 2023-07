Lo spettacolare video dell’alba dalle Alpi agli Appennini

Foligno (Perugia), 3 luglio 2023 – "Scenari Digitali”, startup di Foligno, è tornata sopra le nuvole, in un viaggio virtuale, a scrutare le vette delle Alpi e gli Appennini, per osservare i ghiacciai d'alta quota, i rifugi alpini, i borghi.

"A differenza dello scorso anno, questo inizio d'estate ci mostra un buon innevamento in alta quota – dicono – Stiamo monitorando gli ambienti montani con sistemi webcam stand alone ad energia solare e la tecnica del timelapse daily. Il nostro progetto intende sensibilizzare e creare consapevolezza del mutamento climatico in atto, osservando il paesaggio, le condizioni meteo, i fenomeni atmosferici, lo stato di innevamento in alta quota. Le nostre montagne, Alpi ed Appennini, sono gli avamposti di un mutamento che mette a rischio l'ambiente in cui viviamo, la disponibilità delle risorse ed interi ecosistemi; acqua, suolo, atmosfera, fauna, vegetazione, coltivazioni, etc... C'è solo un modo per continuare a vivere in questo pianeta... consapevole, sostenibile e responsabile. Siamo alla ricerca di partner per sviluppare la rete di osservazione sulle nostre montagne”.