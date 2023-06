Superluna del 3 luglio, quella del Cervo è la prima dell’anno. La diretta

Firenze, 28 giugno 2023 – Arriva la prima superluna del 2023, la Luna del Cervo, primo dei quattro appuntamenti del 2023 in cui la Luna piena si verifica quando il nostro satellite naturale è alla minima distanza dalla Terra.

Chi non potrà alzare gli occhi al cielo a causa di nuvolosità o di altre ragioni potrà comunque seguire l’evento astronomico in diretta grazie alla serie “Il cielo in salotto” sui canali YouTube e Facebook di EduINAF dell’Istituto nazionale di astrofisica. Appuntamento il 3 luglio alle 21,30.

Si tratta della prima di quattro superlune dell’anno (tutte comprese tra l’estate e l’inizio dell’autunno). Saranno trasmesse le immagini della Luna ripresa al telescopio, insieme alle astronome e agli astronomi dell’Istituto Nazionale di Astrofisica in collegamento da Cagliari, Palermo e Loiano (Bologna).

Per l’occasione Licia Troisi, scrittrice, astrofisica e divulgatrice scientifica italiana, proverà a raccontare la sua Luna e il suo grande amore per lo spazio, i fumetti, il mondo fantasy e molto altro, oltre che regalare qualche anticipazione sul suo nuovo libro “Astrofisica per ansiosi”, edito da Rizzoli.