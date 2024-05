Airbag difettosi nelle auto del Gruppo Stellantis. Adiconsum Cisl Arezzo al fianco dei consumatori

Arezzo, 31 maggio 2024 – Riguardo la vicenda emersa nelle scorse settimane e che riguarda il malfunzionamento del sistema di Airbag su alcune vetture del gruppo Stellantis, in particolare Citroen e DS prodotti dal 2009 al 2019, e a fronte delle richieste già pervenute da parte dei consumatori, Adiconsum Arezzo comunica il proprio impegno a supportare le procedure di ricorso. Gli interessati, proprietari delle vetture in cui l’azienda ha rilevato un malfunzionamento nel sistema, sono stati avvertiti tramite pec o raccomandata con una lettera di richiamo in cui si chiede ai clienti di sospendere immediatamente la guida del veicolo. Si invita inoltre i clienti a rivolgersi a un riparatore autorizzato. “Abbiamo rilevato dalle richieste e dai racconti degli utenti - spiega Vincenzo Tresca, responsabile di Adiconsum Arezzo - che molti, soprattutto anziani, non sanno cosa fare di fronte a ciò che viene prospettato loro dalle officine autorizzate”. I riparatori infatti non sono in grado di sostituire il pezzo difettoso nell’immediato e chiedono quindi di scegliere di continuare a guidare la propria vettura, a proprio rischio e pericolo, o lasciare il veicolo in officina in attesa della sostituzione. “Gli utenti quindi - spiega Tresca - non sanno se affittare un auto oppure viaggiare in taxi e soprattutto non sanno se per questo disservizio possono richiedere un eventuale rimborso. Di fatto non è possibile viaggiare in sicurezza con il proprio mezzo. L’impegno di Adiconsum anche a livello nazionale - conclude Tresca - sarà quello di portare questo disagio all’attenzione dell’Agcm (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) a tutela dei cittadini che si trovano in questa situazione”.