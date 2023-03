Agriturismi, Dindalini: “Ci aspettiamo una stagione buona per arrivi e permanenze”

cia

Arezzo, 18 mazro 2023 – Con l’estate alle porte, gli agriturismi aretini si preparano per accogliere gli ospiti che inizieranno ad arrivare già a Pasqua.

Tra le priorità, c’è la manutenzione e la “messa in sicurezza” delle piscine, servizio importante e apprezzato soprattutto dai turisti stranieri che, spesso, esigono la presenza della vasca come condizione indispensabile per prenotare la vacanza. Lo conferma il Direttore di Cia Arezzo Massimiliano Dindalini: “Ci aspettiamo una stagione buona per arrivi e permanenze” – dice -. “Si preannuncia una conferma di interesse degli italiani, ma torna ad essere significativa anche l’attenzione del mercato estero. Proprio per soddisfare le preferenze degli stranieri le piscine al servizio degli agriturismi devono essere aperte appena le temperature lo consentiranno”.

“In previsione di questo appuntamento, con Cia Toscana, abbiamo organizzato un incontro formativo e informativo per fornire agli operatori indicazioni, chiarimenti e aggiornamenti, in modo da mettere a disposizione degli ospiti impianti sportivi sicuri e adeguati”, prosegue il Direttore. All’incontro parteciperà l’Autorità Idrica Toscana (AIT), per un focus sulle modalità di approvvigionamento e sulla gestione dell’acqua pubblica.

“In particolare – spiega Dindalini – si parlerà degli adempimenti obbligatori nel caso di utilizzo di acqua potabile erogata da pubblico acquedotto o da acque pubbliche alternative, prelevate da pozzo o da sorgente, e della documentazione da aggiornare e tenere in azienda per non incorrere in sanzioni da parte delle autorità di controllo. Ma soprattutto per offrire un buon servizio agli ospiti che, nelle nostre aziende e nelle nostre campagne, devono trovare sempre la qualità: nell’accoglienza, nel cibo, nei servizi proposti”. L’incontro è fissato per lunedi 20 marzo dalle ore 10.30 alle ore 13.00 in videoconferenza. Il link per il collegamento può essere richiesto a [email protected]