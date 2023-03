Aggredisce l’ex compagna, lei lo denuncia e lui cerca di entrare nel suo appartamento

Polizia

Pisa, 15 marzo 2023 – Un uomo della provincia di Arezzo è stato arrestato martedì sera in flagranza di reato di stalking dalla polizia a Pisa. L'episodio è avvenuto poco dopo che la sua ex compagna aveva formalizzato in questura la denuncia per gli atti persecutori. Poco prima delle 23,30, infatti, la volante è intervenuta in una zona residenziale di Pisa in soccorso della donna, che aveva chiesto aiuto al 112 perché il suo ex aveva appena scavalcato il cancello della sua abitazione.

L'uomo ha tentato di giustificarsi con i poliziotti affermando che voleva solo ottenere un chiarimento con la donna, che invece ha confermato ai poliziotti che l'ex compagno non voleva accettare la fine del rapporto sentimentale e che già qualche ora prima aveva subito da lui un'aggressione fisica senza gravi conseguenze. L'uomo è stato trasferito in carcere.