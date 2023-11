Forte ondata di maltempo in Toscana, voli dirottati e cancellati all’aeroporto di Peretola

Firenze, 2 novembre 2023 – Una giornata difficile negli aeroporti toscani, e in particolare in quello di Peretola, a causa del maltempo, che potrebbe peggiorare nelle prossime ore. Diversi i voli cancellati o dirottati per il vento e le forti piogge, sia in arrivo che in partenza: 13 al Vespucci di Firenze e 5 al Galilei di Pisa.

A Firenze sono stati cancellati il Vueling in arrivo da Parigi delle 11.20, il Klm da Amsterdam delle 12.05 e anche delle 16.10 e e delle 22.55, sempre provenienti dall’Olanda. Dirottati tre voli da Vienna, Parigi e Londra, tra le 14.40 e le 16.05 di oggi, giovedì 2 novembre. Sempre a Firenze, si contano in partenza quattro voli cancellati e due dirottati.

Migliore la situazione all’aeroporto di Pisa, dove, al momento in cui scriviamo, in arrivo sono stati cancellati tre voli, provenienti da Tirana, Parigi e Bruxelles. Per quanto riguarda invece le partenze, sono stati cancellati il volo verso Tirana delle 10.05 e quello verso Parigi delle 10.35, che dopo vari slittamenti nell’orario è stato appunto cancellato.