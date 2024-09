Aereo disperso trovato caduto in Appennino: morti i tre francesi a bordo

Modena, 19 settembre 2024 – E’ stato ritrovato da una squadra del Soccorso Alpino l'aereo da turismo, con a bordo tre persone disperso sull'Appennino da martedì mattina, quando era partito da Pavullo intorno alle 8.20 del mattino. I soccorritori, che avevano proseguito le ricerche a piedi hanno ritrovato il velivolo in una zona di crinale in Toscana, nel comune di Fivizzano (Massa Carrara) a pochi metri dal confine con l'Emilia. Purtroppo tutti e tre gli occupanti, tre turisti francesi sono deceduti nel tremendo impatto. I tre, marito, moglie e un amico erano arrivati a Pavullo dopo aver partecipato ad una manifestazione in Romania. Poco dopo essere partiti dall’aeroporto di Pavullo, martedì mattina del velivolo si era persa ogni traccia.

Le operazioni di recupero sono lunghe e laboriose. Le ricerche sono state notevolmente ostacolate dal maltempo ma le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna (Saer) hanno continuato a perlustrare le aree individuate con l'analisi dei dati dei tabulati telefonici delle utenze dei tre dispersi, grazie a cui sono stati geolocalizzati i relativi segnali telefonici. Ad operare anche i Vigili del Fuoco con il supporto del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (Sagf).

Un'analisi che ha consentito di restringere notevolmente l'area di ricerca, sovrapponendo le zone di copertura delle tre celle che i telefoni avevano agganciato. Un' area, quella individuata, che coincide con le notizie fornite dal figlio di uno dei tre dispersi che, tramite una nota app di rintraccio dei telefoni cellulari, ha potuto ottenere una posizione dell'unico telefono che risultava ancora acceso. Le ricerche aeree sono state coordinate dall'Aeronautica Militare.