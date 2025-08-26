Acqua, disagi a San Giovanni per grossa perdita dalla rete

Arezzo, 26 agosto 2025 – Una ingente perdita di acqua alla rete idrica sta causando da stamani problemi di approvvigionamento in tutto l'abitato di San Giovanni Valdarno (Arezzo).
I tecnici di Publiacqua sono al lavoro per individuare la perdita occulta. Una volta localizzata ci sarà il sezionamento della rete per ridare l'acqua potabile più a lungo
zona possibile. Per ridurre al minimo il disagio, è stata posizionata
un'autobotte in via Costituzione 95 (nei pressi della scuola) e, a breve, ne arriverà una seconda in piazza della Libertà.