Cronaca
CronacaAcqua, disagi a San Giovanni per grossa perdita dalla rete
26 ago 2025
REDAZIONE CRONACA
Acqua, disagi a San Giovanni per grossa perdita dalla rete

I tecnici di Publiacqua sono impegnati sul guasto occulto importante

Arezzo, 26 agosto 2025 –  Una ingente perdita di acqua alla rete idrica sta causando da stamani problemi di approvvigionamento in tutto l'abitato di San Giovanni Valdarno (Arezzo).

I tecnici di Publiacqua sono al lavoro per individuare la perdita occulta. Una volta localizzata ci sarà il sezionamento della rete per ridare l'acqua potabile più a lungo

zona possibile. Per ridurre al minimo il disagio, è stata posizionata

un'autobotte in via Costituzione 95 (nei pressi della scuola) e, a breve, ne arriverà una seconda in piazza della Libertà.

