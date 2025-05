A Muristorti la mostra di Shino Hirata

Pisa, 20 maggio 2025 – Si intitola “Fragments”, frammenti, la mostra di pittura dell'artista giapponese Shino Hirata, allestita fino al 24 maggio e visitabile a ingresso gratuito presso il locale Muristorti di piazza Garibaldi e curata dall'art manager Chiara Baratti, che presenta una serie di opere che pone l’accento sui frammenti di ciò che viene soltanto sussurrato. Messaggi codificati che attendono di essere compresi. “Fragments” invita a rallentare, a osservare e cercare il significato dietro a ciò che è visibile.

"Nelle opere di Shino Hirata - spiega la curatrice - convivono delicatezza e intensità. La sua pittura si muove in una dimensione sospesa, fatta di silenzi, intuizioni e percezioni sottili. Al di là di forma, colore e materia, si cela un messaggio che attende di essere interpretato. Il suo linguaggio è poetico, quasi meditativo. Le tele si presentano come frammenti di qualcosa di più ampio, come sussurri visivi che invitano l’osservatore a fermarsi, a guardare con attenzione, a lasciarsi attraversare dalle sensazioni".

Il contesto scelto è, infatti, quello di un luogo insolito, un locale del centro storico e non una galleria d'arte, ma che comunque invita a ritagliarsi un po' di tempo per sé insieme alla famiglia o agli amici nella frenesia della vita quotidiana, coniugando il gusto e il piacere di un relax insieme alla curiosità per l'arte. "Le opere dell'artista giapponese - osserva Chiara Baratti - non si limitano a essere osservate: si sentono. Sono esperienze visive che toccano la parte più silenziosa di chi le guarda. Non a caso il locale ha preparato una drinklist con cocktail ispirati alle opere in mostra, disponibili esclusivamente per la durata dell’esposizione. Un modo originale per lasciarsi guidare dall’arte anche nella scelta di che cosa bere e, appunto, di accompagnare un momento di relax dandosi l'opportunità di apprezzare un dipinto che ci parla ben al di là dell'immagine che ci trasmette".