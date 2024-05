9 maggio, la pillola compie 64 anni. La sessualità tra (falsi) miti e tabù

Firenze, 9 maggio 2024 – Era il 9 maggio del 1960 quando la Food and Drug Administration approvò la vendita della pillola anticoncezionale negli Stati Uniti. Il giorno dopo era sugli scaffali delle farmacie americane, anche se all’inizio debuttò come ausilio ai disturbi del ciclo. In Europa sarebbe arrivata nel '61, fu autorizzata in Italia nel '67 per fini terapeutici, ma divenne accessibile di fatto solo nel 1976, quando il Ministero della Sanità abrogò le norme che ne vietavano la vendita. La pillola anticoncezionale, simbolo della liberazione e dell’autodeterminazione della donna, è nella storia non solo della medicina e delle scoperte scientifiche del '900, ma anche del costume e della società. Oggi è utilizzata da oltre 100 milioni di donne nel mondo. La storia contrastata della pillola incrocia quella non meno rivoluzionaria dei consultori, nati per favorire la contraccezione, informando ed educando le donne sulla possibilità di decidere loro stesse se rimanere incinta o no, senza farlo decidere al caso o al maschio. Tuttavia, ancora oggi, nel vasto oceano di informazioni del web, navigare senza incappare in notizie false è diventato un’impresa sempre più ardua. E se il tema è quello della sessualità, i rischi si moltiplicano. L’Osservatorio Vera Salute, creato dalla Croce Rossa Italiana in collaborazione con l’agenzia The Fool, ha perciò deciso di illuminare il panorama delle fake news nel campo dell’amore e della sessualità, smentendo alcune false notizie. La pillola anticoncezionale protegge dalle malattie sessualmente trasmissibili: FALSO. La pillola è efficace come contraccettivo, ma non offre alcuna protezione contro le MST. È importante utilizzare sempre il preservativo per prevenire tali infezioni. Le visite andrologiche non sono necessarie in giovane età: FALSO. Problemi riproduttivi possono manifestarsi a tutte le età. Le visite regolari sono cruciali per identificare e trattare precocemente eventuali patologie. L’alcol è uno stimolante sessuale: FALSO. L’abuso di alcol può causare disfunzione erettile ed eiaculazione precoce. Un consumo responsabile è fondamentale per preservare la salute sessuale. Il sesso in tarda età aumenta le probabilità d’infarto: FALSO. L’attività sessuale moderata non aumenta il rischio di infarto. Studi dimostrano che il rapporto tra attività sessuale e infarto è estremamente basso. Il papilloma virus (HPV) infetta solo le donne: FALSO. L’Hpv può colpire sia uomini che donne, causando una serie di patologie, compresi tumori ano-genitali e del collo dell’utero. E poi ci sono le principali paure che frenano l’intimità durante la gravidanza. “Farò male al bambino?” “Sarà pericoloso per la salute della mamma?” “Sarà più scomodo o difficile?” “Il bambino può sentirci?” Tra timori reali e falsi miti, Lelo ha chiesto l’intervento chiarificatore della psicoterapeuta e sessuologa Valentina Cosmi. “In questi mesi – spiega la dottoressa Cosmi - i cambiamenti emotivi e psicologici a cui va incontro la donna possono essere eterogenei ed estremamente soggettivi, molto dipende dai tratti della sua personalità, ma anche dall’ambiente, fisico e relazionale, che la circonda. Non esistono “emozioni più giuste di altre”: è naturale che si possa oscillare da momenti di estrema tenerezza e amore verso la nuova vita a momenti di frustrazione, sconforto e rabbia”. Lelo affianca le donne anche in un momento delicato come la gravidanza, proponendo tutto ciò che può farle sentire a loro agio e in armonia con il loro corpo in cambiamento. Cosmi ha sottolineato come i sex toys possono essere alleati dell’intesa di coppia in un momento così delicato. “La sessualità e l’intimità, nei nove mesi di gravidanza, e in quelli successivi alla nascita, inevitabilmente saranno accompagnate da cambiamenti, fisici ed emotivi” aggiunge la dottoressa: “È fondamentale non spaventarsi: desideri, odori, sensazioni, esperienze piacevoli possono cambiare profondamente, in relazione ai cambiamenti ormonali e psicologici in corso. Le paure e i pregiudizi che accompagnano la sessualità in questo momento di vita possono essere i più diversi, motivo per cui l’aspetto centrale resta sempre la possibilità di comunicare con il/la partner, non solo esplicitando le proprie eventuali ansie, ma anche sottolineando come siano cambiate le esigenze fisiche”. Nasce oggi Billy Joel nato il 9 maggio del 1949 a Hicksville, Bronx. Per festeggiare i primi 50 anni di carriera, nel 2021 uscì ‘Billy Joel - The Vinyl’, una raccolta di 9 LP che racconta l'evoluzione di Billy come cantautore, performer e artista durante la sua ascesa da superstar internazionale negli anni 70. Ha detto: “Se non stai facendo ciò che ami, stai sprecando il tuo tempo.”