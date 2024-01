4 gennaio 1968, debutta la Corrida. Per la prima volta dilettanti allo sbaraglio

Firenze, 4 gennaio 2024 – Se ieri abbiamo ricordato e celebrato il 70° anniversario della nascita della Rai, oggi è il giorno di celebrare uno dei programmi più amati: la Corrida, che debuttò in radio il 4 gennaio del 1968. Lo ideò Corrado insieme al fratello, Riccardo Mantoni, e lo condusse prima in radio e poi in tv per 10 edizioni dal 1986 al 1997, con un successo trionfale. Corrado Mantoni, in arte semplicemente Corrado, scomparso a Roma l'8 giugno del 1999, considerato uno dei padri fondatori della tv italiana, insieme a Mike Bongiorno e Raimondo Vianello, con la sua ironia, è entrato nel cuore di milioni di italiani. Nell'immaginario collettivo il suo sorriso, la sua eleganza naturale, la sua aria sorniona marchio di fabbrica del suo modo di rapportarsi al pubblico, rimangono legate a trasmissioni diventate cult del piccolo schermo: su tutte appunto ‘la Corrida’, nata in radio tra fischi e campanacci negli anni Sessanta e poi portata in tv ancora ai giorni nostri, e ‘Il Pranzo è servito’, la striscia quotidiana a quiz, che andava in onda all'ora di pranzo. Protagonisti della Corrida erano i ‘dilettanti allo sbaraglio’, personaggi variegati autentici, che si esibivano senza trucchi come se fossero nel bar vicino a casa, alla sagra di paese o in casa tra amici. Lo show era all’insegna della più autentica spontaneità e leggerezza, a cominciare dalla valletta ufficiale affiancata da un’altra scelta tra il pubblico, e gli spettatori che erano liberi di manifestare il disappunto verso certe performance rumoreggiando con gli strumenti più diversi e fragorosi. In anni recenti la Corrida è stata riportata in televisione, condotta da Gerry Scotti, Flavio Insinna e Carlo Conti. Che ha parlato di un ricordo di una puntata della Corrida di Corrado: "Quando a un concorrente che si presentava come 'suonatore di ascelle', tolse la giacca e gli disse: ti porto via la custodia dello strumento. Ecco cosa intendo se dico che Corrado era inimitabile”. In oltre 50 anni di carriera, tra radio e tv, Corrado cercò sempre di rimanere fuori da polemiche e pettegolezzi. Si congedò dal grande pubblico durante l'ultima puntata della sua Corrida, nel dicembre del 1997, quando, commosso, recitò una commovente poesia di commiato. Nasce oggi Jacob Grimm nato il 4 gennaio del 1785 ad Hanau. Raccolse e rielaborò le fiabe della tradizione popolare tedesca Insieme al fratello Wilhelm. Ha scritto: “La cosa più elevata è cercare e trovare dappertutto e in tutte le cose Dio: le sue tracce vivono in tutte le cose naturali e reali”.