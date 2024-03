27 marzo 1994, Forza Italia vince le elezioni. Svelato l’ultimo scritto di Berlusconi

Firenze, 27 marzo 2024 - Dopo essere sceso in campo, Silvio Berlusconi conquistò la prima grande vittoria elettorale di Forza Italia, avvenuta esattamente 30 anni fa, il 27 marzo del 1994. Il partito di cui fu presidente e leader, divenne il primo nella scena politica italiana. E alla fine della sua vita, l'ultimo pensiero di Berlusconi è andato alla sua creatura politica. Come ha rivelato la figlia Marina, mentre era ricoverato al San Raffaele e a due giorni dalla sua morte ha raccolto le forze per buttare giù in una sorta di auto-intervista il suo "lascito ideale". Quattro pagine scritte con la calligrafia affaticata di un uomo arrivato, ormai, agli ultimi giorni di vita. Ma deciso a lasciare il proprio testamento politico a chi porterà avanti il partito da lui fondato. “Amore, pace, libertà, giustizia”, nei fogli scorrono i capisaldi della linea del Cavaliere. “Forza Italia - scrive Berlusconi che si autointervista - è il partito del cuore, Forza Italia è il Partito dell'amore” che “dà a chi non ha”. E ancora: “È il partito della casa che dovremmo avere tutti” e “del mondo senza frontiere, del mondo che si ama, del mondo unito e rispettoso di tutti gli Stati”. Il partito “della libertà, della democrazia, del cristianesimo, della dignità, del rispetto di tutte le persone, è il partito del garantismo della giustizia giusta”. Una forza, scrive il Cavaliere: “Del mondo che ama la pace, del mondo che considera la guerra la follia delle follie”. “Ero lì con lui, in quella camera del San Raffaele di Milano, nel primo pomeriggio di sabato 10 giugno, quando scrisse queste righe. E non potrò mai, mai dimenticare”. Così Marina Berlusconi nella prefazione al nuovo libro di Paolo Del Debbio, dove è contenuto l'ultimo scritto di Silvio Berlusconi. “Gli avevo fatto visita la sera precedente - ricorda - l'avevo visto bene. Tornai il giorno dopo, trovai purtroppo un altro uomo. Abbandonato su una poltrona, molto affaticato, cupo, sofferente. Si fece accompagnare dalla poltrona al tavolo. Chiese carta e penna, chinò il capo e cominciò a scrivere. Mi sedetti vicino a lui e lo guardai lavorare. A un certo punto si fermò, alzò lo sguardo, lo fissò nei miei occhi e disse qualcosa che mi porterò dentro fino al mio ultimo istante: "Vedi, Marina, la vita è così: vieni, fai fai fai... e poi te ne vai".

A quasi un anno dalla scomparsa di Berlusconi, avvenuta il 12 giugno 2023, Paolo Del Debbio ragiona sull'eredità politica di una delle figure più emblematiche della Seconda Repubblica. Su quale sia il lascito, ma soprattutto l'attualità del programma del 1994 di Forza Italia. Si parla dunque di quel programma politico - che il lettore in Appendice potrà rileggere in ampi estratti. Come scrive lo stesso Del Debbio - autore e conduttore televisivo, professore universitario e saggista, tra i fondatori di Forza Italia - "lo si fa da due punti di vista. Il primo è quello che mette in luce il nocciolo culturale (e anche filosofico) che sottostà al programma stesso. Sono idee ispirate alla tradizione liberale italiana - che è di una ricchezza notevole - alle quali lavorammo con un gruppo di intellettuali. Il secondo riguarda l'attualità di questo programma, cioè il permanere, pur a trent'anni di distanza, della validità di intuizioni, idee, visione della politica, intenti riformatori". Il libro contiene l'ultimo manoscritto al quale il fondatore di Forza Italia lavorò nella camera d'ospedale poche ore prima che sopravvenisse la fine, il 12 giugno 2023.