Arezzo, 11 dicembre 2024 – 200mila euro per il progetto “Centro storico fruibile e sicuro”

Il Comune di San Giovanni Valdarno, a seguito dello scorrimento della graduatoria, si è aggiudicato il finanziamento della Regione Toscana per un bando del 2022 per interventi di riqualificazione e abbellimento del centro storico

Il Comune di San Giovanni Valdarno è risultato beneficiario del finanziamento stanziato dalla Regione Toscana per la realizzazione di interventi rivolti alla riqualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio e la rigenerazione degli spazi urbani e dei centri commerciali naturali. Si tratta di 200mila euro che serviranno a realizzare il progetto “Centro storico fruibile e sicuro”, con il quale il Comune aveva partecipato al bando regionale del 2022, adesso finanziato per scorrimento della graduatoria.

Il piano prevede lavori di riqualificazione sulle vie e principali piazze del centro storico, opere e forniture complementari per migliorare la fruibilità e la sicurezza degli spazi pubblici dove vengono svolti i principali eventi del Centro Commerciale Naturale e il restauro di elementi architettonici.

“È senza dubbio una bella notizia – ha commentato il sindaco di San Giovanni Valdarno Valentina Vadi – quella del finanziamento ottenuto per scorrimento della graduatoria su un bando regionale al quale abbiamo partecipato nel 2022, destinato alla riqualificazione dei centri commerciali naturali. 200mila euro che ci consentiranno di fare degli interventi di riqualificazione e abbellimento estetico del nostro centro storico, essendo, di fatto, uno degli importanti obiettivi di questo nuovo mandato elettorale. Stiamo inoltre continuando a lavorare nel reperimento di risorse maggiori. Abbiamo già risposto, in questa direzione, all’avviso pubblico della regione Toscana, che si è chiuso nello scorso mese di ottobre su progetti di rigenerazione urbana e speriamo che presto possano essere lanciate ulteriori linee di finanziamento per poter realizzare un progetto complessivo di rigenerazione e riqualificazione del nostro centro storico. Questi 200 mila euro sono comunque un primo segnale importante che ci permetterà di portare a termine alcuni interventi significativi per migliorare la qualità estetica del centro.

Ringrazio la Regione Toscana che è sempre molto attenta alle esigenze e alle necessità degli enti locali”.