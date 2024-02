"Viareggio: la rinascita del beach soccer italiano"

La favola bella dell’Italia del beach soccer. Uno sport in grande ascesa, una sorta di surrogato estivo del calcio che trova sempre più adepti, soprattutto fra i giovani e i giovanissimi. La nazionale azzurra si è laureata vicecampione del mondo a Dubai, battuta in finale soltanto dai marziani del Brasile che, si sa, da grandi giocolieri del pallone, sono maestri nel muoversi su un campo di sabbia. Loro hanno imparato a calciare sulle spiagge di Ipanema e Copacabana a Rio. E gli italiani? Le spiagge sulla costa del Bel Paese certamente non mancano. Ma ce n’è una che in Italia fa scuola. E’ quella di Viareggio, dove da anni il beach soccer ha trovato la sua dimensione ideale. Viareggio ha ospitato le finali nazionali e vinto lo scudetto (anche quello con la squadra Juniores). E così per la spedizione a Dubai il tecnico del Duca ha attinto a piene mani dalle sponde del canale Burlamacca, convocato ben sei giocatori viareggini. E così mentre tanti dei loro coetanei e concittadini ballavano al Carnevale, i sei alfieri azzurri sudavano al caldo di Dubai. Inseguendo un sogno. Svanito sul più bello. Ma poco importa. La certezza è che questa ItalViareggio della spiaggia possa ancora dare delle soddisfazioni.