Arezzo, 20 maggio 2025 – David Quammen a Castiglion Fiorentino.

Giovedì 22 maggio alle ore 9 conferenza presso il Liceo “Giovanni da Castiglione”.

Il giorno dopo la partecipazione a "Arezzo Science Lab" David Quammen,

uno dei più autorevoli scrittori e divulgatori scientifici statunitensi, sarà, quindi, a Castiglion Fiorentino.

Autore di numerosi saggi e reportage sui temi della biodiversità e dei cambiamenti climatici, Quammen ha conquistato la scena internazionale con opere come “Spillover”, considerato uno degli studi più importanti sulle origini delle pandemie, in particolare del Covid-19. Nella sua carriera ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti, tra cui la Medaglia Andrew Carnegie, il National Magazine Award e la Medaglia d’Oro dell’American Academy of Arts and Letters.

L’iniziativa è promossa dall’assessorato alla Cultura.