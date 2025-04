Valdichiana Village celebra la Pasqua con una “Chocolate Experience”

Arezzo, 18 aprile 2025 – Proseguono al Valdichiana Village gli appuntamenti dedicati al mondo della cucina, sulla scia del grande successo riscosso dagli eventi con Damiano Carrara e Benedetta Rossi, che hanno richiamato un pubblico vastissimo e partecipe. In occasione della vigilia di Pasqua, il Village propone un evento dal forte impatto visivo ed emozionale: la Chocolate Experience, una celebrazione dell’arte dolciaria tra show cooking, creatività e alta pasticceria.

Sabato 19 aprile, il maestro pasticcere Matteo Manuini, noto per il suo approccio innovativo, aspetta i visitatori del Village con una straordinaria esibizione dal vivo, durante la quale è in programma la decorazione di grandi uova di cioccolato, trasformate in vere e proprie opere d’arte. Uno spettacolo sorprendente e gustoso, in cui il cioccolato prende sotto le mani esperte del pastry chef, tra accostamenti cromatici, giochi di texture e dettagli sorprendenti.

Gli appuntamenti, distribuiti nell’arco del pomeriggio – alle 14.30, 15.30, 16.30 e 17.30 – confermano la capacità del Valdichiana Village di trasformarsi in un palcoscenico di esperienze sempre originali, in grado di coinvolgere il pubblico con linguaggi nuovi, che uniscono food, intrattenimento e cultura del gusto.

Con la Chocolate Experience, Valdichiana Village propone una Pasqua fuori dagli schemi, dove la tradizione si rinnova attraverso lo stile, l’estro e la spettacolarità della grande pasticceria contemporanea.