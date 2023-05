“Un sorriso per Arezzo”: domenica 14 maggio, al parco Pertini, sport, salute, spettacolo e solidarietà

Arezzo, 9 maggio 2023 – Un’intera giornata di sport, salute, spettacolo e solidarietà. Sarà una vera festa, quella che domenica 14 maggio animerà il parco Pertini con la manifestazione “Un sorriso per Arezzo”, organizzata da Acli in collaborazione con Calcit Arezzo e in associazione con la fondazione Geronimo Stilton, con il patrocinio di Comune di Arezzo e della fondazione Arezzo Comunità.

La manifestazione, finalizzata alla divulgazione di valori sociali e alla raccolta fondi a favore del Calcit, avrà tra i propri protagonisti insieme a Geronimo, il topo scrittore, giornalista ed editore più amato dai bambini, una serie di realtà sportive quali Us Acli, Csi, la Federazione paralimpica italiana calcio balilla, il gruppo sportivo Fiamme Oro. Con loro anche il mondo della Giostra del Saracino che sarà protagonista di alcuni momenti di spettacolo e l’associazione Respiriamo Insieme che, in collaborazione con il reparto di Pneumologia dell’ospedale San Donato effettuerà screening pneumologici gratuiti in stand dedicati per effettuare i quali, a partire da martedì 9 maggio alle 14, sarà possibile prenotarsi accedendo al link http://www.holasmaefacciosport.it/giornata-mondiale-asma-2023-arezzo/

Significativa la presenza della Polizia di Stato che sarà alla manifestazione con una propria area espositiva dove potranno essere ammirati i mezzi storici provenienti dal Museo delle auto della polizia di Roma nonché i veicoli attuali, in servizio di controllo del territorio e di Polizia stradale ogni giorno sulle strade. La Polizia scientifica sarà presente con il proprio personale e con il veicolo speciale Fullback proveniente dal Gabinetto regionale di Firenze per illustrare le proprie attività. All’evento, anche una squadra cinofili e un team artificieri che organizzeranno esibizioni per i bambini presenti. Parteciperà anche Jacopo Luchini, atleta dei gruppi sportivi Fiamme Oro specialità snowboard paralimpico, vincitore della Coppa del Mondo 2019 di snowboard cross e attuale campione del mondo in carica della stessa specialità.

Nel corso della giornata, ragazzi e adulti potranno inoltre provare le varie attività proposte da alcune associazioni sportive, in particolare la ginnastica ritmica con la Società ginnastica Petrarca, le arti marziali con il Karate club Funakoshi Arezzo 1978, il tiro con l’arco con il Gruppo sportivo arcieri Vigili del Fuoco, il calcio con la società Calcio Petrarca in collaborazione con la Tuscar. Saranno presenti anche gli operatori del Gruppo di volontariato e protezione civile Odv Arezzo – Sop.

Numerosi, quindi, gli appuntamenti in programma a partire dalle 10 proprio con le attività di screening e ludico-sportive. Alle 11,30, introdotto dall’araldo della Giostra, dai rappresentanti dei quattro quartieri e da una esibizione dei Musici, sarà la volta del primo momento di spettacolo di Geronimo Stilton accompagnato dalla sua “creatrice” Elisabetta Dami, seguito dalla consegna delle targhe e degli attestati di riconoscimento ai protagonisti della manifestazione, alla presenza delle autorità. Nel pomeriggio, dopo un break a base di focacce offerto da Menchetti, proseguiranno le attività in programma. Prevista anche la presenza di Francesco Bonnanno presidente della Federazione paralimpica italiana di calcio balilla e vicepresidente della Commissione tecnica internazionale per il calcio balilla paralimpico nonché 9 volte campione del mondo, che "sfiderà" al tavolo di calciobalilla special chiunque lo desideri per rafforzare il messaggio di inclusione sociale dello sport. A chiudere la giornata sarà ancora Geronimo Stilton con la seconda parte del suo spettacolo. Inoltre, il simpatico topo, direttore dell’“Eco del Roditore”, sarà presente anche con un gazebo della fondazione dedicato ai libri di Geronimo Stilton, disponibili a fronte di una donazione di 10 euro il cui ricavato verrà devoluto al Calcit, in città lo stesso giorno con il suo mercatino, per il Progetto Scudo.

“Una filiera istituzionale e associativa rilevante e dal grande significato – ha sottolineato il vicesindaco Lucia Tanti – nata qualche mese fa quando le Acli hanno proposto un’iniziativa sull’educazione civica e il valore dello stare accanto e assieme, individuando come data domenica 14 maggio. In quel giorno il Calcit tiene il suo tradizionale appuntamento con il mercatino. È stato allora facile combinare questi ‘desiderata’, a cui peraltro si aggiungono le tante realtà che rappresentano i simboli autentici della città e la festa della mamma. Ne è nato un appuntamento grazie al quale Arezzo tende sempre più a qualificarsi come ‘polis’ impegnata nella cura, nella generosità e nella prossimità. ‘Insieme di più’, quello della fondazione Arezzo Comunità mi pare lo slogan adeguato. Venerdì prossimo valuteremo anche l’aspetto legato alle previsioni meteo. Dal momento che questo non è un evento spot ma un qualcosa a cui teniamo particolarmente, vogliamo che si svolga nella maniera migliore possibile”.

“Le Acli – ha spiegato Manuela Pisaniello, responsabile alla cultura della presidenza delle Acli di Arezzo – operano per favorire la crescita e l’aggregazione dei diversi soggetti sociali, a partire dalle famiglie, attraverso la formazione e l’azione sociale volta a promuovere servizi, socializzazione e aggregazione. In merito all’evento ‘Un sorriso per Arezzo’ abbiamo pensato, in occasione della festa della mamma, di dar vita a una manifestazione con il coinvolgimento della Fondazione Geronimo Stilton con cui condivideremo gli spazi per incrementare le potenzialità della raccolta di fondi che saranno destinati al Progetto Scudo del Calcit per le cure oncologiche domiciliari. L’obiettivo è di coinvolgere famiglie e bambini per trascorrere una giornata insieme all’insegna della solidarietà, della legalità, dello sport e della salute, con la preziosa collaborazione della Polizia di Stato e con il coinvolgimento delle associazioni Csi e Us Acli. Il tutto, facendo in modo che fosse presente anche la componente storico-rievocativa della città attraverso i quartieri della Giostra del Saracino e i Musici”.

“Sono veramente felice – ha commentato Elisabetta Dami, autrice di Geronimo Stilton, scrittrice di libri per ragazzi e presidente della Geronimo Stilton Fondazione – che con tutti gli amici di Arezzo sia stata organizzata questa ‘stratopica’ giornata per supportare la crescita valoriale e in salute delle nuove generazioni. Un intenso programma di solidarietà realizzato grazie alle istituzioni, alle aziende e al mondo associativo che ha lo scopo condiviso di regalare un sorriso portando il contributo anche della Fondazione Geronimo Stilton in favore del Calcit per il Progetto Scudo dell’ospedale di Arezzo. Come ‘mamma’ di Geronimo Stilton sono veramente orgogliosa di quello che realizzeremo insieme domenica 14 maggio”.