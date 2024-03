Un secolo di paesaggio toscano . Quello degli Alinari e quello di oggi

La Toscana di ieri è uguale a quella di oggi? Le morbide colline, le file di cipressi, le case in pietra coi gerani alle finestre, vigne e uliveti con affacci mozzafiato. In cento anni, com’è cambiato tutto questo? Borghi e campagne hanno cambiato volto o il trascorre del tempo non ha intaccato il loro storico profilo? Una risposta viene da PhoToscana, il concorso fotografico sul paesaggio rurale toscano tra permanenze e trasformazioni.

Partendo dalle immagini-guida Alinari dei primi del ‘900, i partecipanti sono stati invitati a fotografare gli stessi luoghi dall’identica, o da un’analoga, prospettiva. Quasi 400 i votanti e oltre 50 gli scatti pervenuti al contest promosso dalla Regione attraverso l’Osservatorio per il paesaggio.

La più fotografata è stata la Val d’Orcia, la Lucchesia la più votata. Ma non mancano Lunigiana e Valdichiana, Garfagnana e Valdinievole, piana fiorentina e Mugello, costa livornese e pisana, Chianti e Val d’Elsa, Casentino e Valtiberina e Val di Cecina. La foto più votata in assoluto è di Michele Deri (veduta di Nozzano). Ieri la premiazione in Regione, col governatore Eugenio Giani: "Non c’è un vincitore – ha tenuto a sottolineare – ma un grande lavoro di valorizzazione di tanti luoghi, comparati con le foto di quasi un secolo fa conservate grazie all’archivio Alinari, un patrimonio inestimabile di proprietà della Regione. Da questo confronto si possono apprezzare le trasformazioni e come queste non hanno cambiato il profilo del paesaggio. Un paragone che può servire anche come deterrente per eventuali interventi da pianificare in futuro".

Dopo la consegna dei riconoscimenti è stata inaugurata l’esposizione fotografica dedicata al contest che sarà ospitata per alcuni giorni negli spazi di Palazzo Strozzi Sacrati.

Maurizio Costanzo