Stasera c’è «Vinca il peggiore», la notte di Pieraccioni al Palaffari

Arezzo, 23 maggio 2025 – Sarà Leonardo Pieraccioni il mattatore sul palco dell’Auditorium del Centro Affari di Arezzo. Succederà questa sera alle 21 per il ritorno dello spettacolo di arte (davvero) varia «Vinca il peggiore» presentato dal regista e attore fiorentino sul palco con l’orchestra Sarabanda e Barbara Perissi.

In una sorta di Corrida in salsa aretina, sul palcoscenico saliranno i più variegati artisti. Lo spettacolo sostiene Solidarietà in buone mani, da tantissimi anni infatti Pieraccioni si è fatto promotore dei progetti in Sierra Leone dell’Associazione guidata da Don Giuliano Faralli, dichiarando la sua grande soddisfazione in tante occasioni, da quelle quotidiane sui social fino ad importanti trasmissioni televisive sui principali canali nazionali.

Divertire la gente per fare del bene sembra essere la ricetta giusta e l’umorismo travolgente di Pieraccioni mette il turbo alle esibizioni, con risultati sempre sorprendenti e svariati sold out collezionati negli anni. Leonardo Pieraccioni e Don Giuliano Faralli si sono conosciuti quando il sacerdote castiglionese svolgeva la sua missione a Ponte a Poppi, in Casentino, e promuoveva i nuovi giovani talenti in serate speciali per il pubblico della sua vallata. Questa volta Don Giuliano e i suoi collaboratori hanno voluto una location ancora più grande: l’auditorium del Centro Affari di Arezzo consentirà di accogliere fino a 850 spettatori, obiettivo ripetere il sold-out di due anni fa al Teatro Tenda. Un evento – così come il progetto di solidarietà – che Estra sostiene con convinzione per i suoi valori sociali e di solidarietà. Per l’Associazione «Solidarietà In Buone Mani» si tratta di una grande occasione, come spiega il Presidente Don Giuliano Faralli: «con Leonardo abbiamo sempre realizzato progetti in Sierra Leone, un paese che in Africa è agli ultimi posti per il grave sottosviluppo economico e l’arretratezza sotto molteplici aspetti, ogni volta ci siamo proposti di sostenere nuovi obiettivi a vantaggio dei bambini in età scolare e per favorire la promozione sportiva dei giovani. La nostra azione si basa sull’operato dei missionari saveriani che ci propongono i progetti e le loro comunità; l’aiuto di Leonardo di questi tempi è una vera manna, ci consente di affrontare progetti impegnativi che altrimenti non potremmo realizzare, come quello nuovo che abbiamo in cantiere, una nuova scuola per i bambini di Bendakura. Inutile dire che mi aspetto un bel successo di pubblico e spero vivamente di poter dare presto ai missionari saveriani e alla comunità di Bendakura la notizia che la nuova scuola si farà!».

Anche questa volta accanto a Don Giuliano e all’Associazione «Solidarietà In Buone Mani Odv» il sostegno forte di Enti pubblici e privati; «Premium partner» della serata è infatti il colosso dell’energia Estra, assieme al patrocinio del Comune di Castiglion Fiorentino e di quello di Arezzo, la collaborazione del Gruppo Storico e Sbandieratori «Città di Castiglion Fiorentino» e quella di Francesco Duranti, che di spettacoli di questo tipo se ne intende. Poi ci saranno loro, gli aspirati «peggiori» a dare benzina all’ironia di Leonardo Pieraccioni e al divertimento del pubblico, per realizzare un’altra serata memorabile. I biglietti sono andati a ruba, per info Officine della Cultura ad Arezzo, in Via Vittorio Veneto 180/2, tel 0575-27961, online sul circuito Ticketone.