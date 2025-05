Arezzo, 22 maggio 2025 – Via Fiorentina in festa: la prima edizione sabato 24 maggio Dalle ore 18 fino a mezzanotte shopping, musica, sport e divertimento. Countdown per la prima edizione di “Via Fiorentina in festa”. Sabato 24 maggio dalle ore 18 fino alla mezzanotte l'arteria di ingresso alla città si trasformerà in un'isola pedonale dall'altezza dell'incrocio con via Spallanzani fino all'Istituto statale di istruzione superiore Margaritone-Vasari di Arezzo. Negozi aperti, tavoli in strada, trampolieri, spettacoli circensi dell'associazione scuola di circo Sottosopra, gonfiabili, baby dance e iniziative di animazione con balli, musica, stage di arti marziali, dj set, karaoke, esibizioni sportive di basket e arti marziali saranno le attrazione dell'evento organizzato da Confesercenti insieme ai commercianti di via Fiorentina con il patrocinio della Camera di Commercio Arezzo-Siena e del Comune di Arezzo ed il contributo di Banca Tema.

Ecco il programma della festa:

SPETTACOLI E ANIMAZIONI

Scuola di Circo Sottosopra

ore 18,30/19,30 animazione itinerante con bolle, trampolieri monociclisti

ore 20,00-21,00 laboratorio circense ore 21,15 spettacolo in tournée Ecosistemiamoci

ore 22,30 esibizione artiste scuola di Circo Sottosopra ore 23,00 spettacolo con bolle finale e laboratorio circense Istituto statale di istruzione superiore Margaritone-Vasari di Arezzo

- Attività alunni dell’indirizzo servizi per la sanità e l’assistenza sociale:

ore 19-19,30 / 21-21,30 / 22,30-23 baby dance

ore 19,30-20,30 / 21,30-22,30 attività creativa

ore 18,30-23 trucca bimbi

- Attività alunni dell’indirizzo manutenzione e assistenza tecnica:

ore 18,30 e 20,30 dimostrazione protocollo bls-d

ore 18,30- 23 Mostra dei progetti realizzati dagli alunni degli indirizzi: manutenzione e assistenza

tecnica, veicoli a motore, operatore elettrico

BALLO E MUSICA

Scuola di ballo Manuel Dance Academy

ore 21,00 spettacolo di ballo di benvenuto (rueda dello staff), Presentazione delle attività dell’associazione, balli di gruppo con intrattenimento per il pubblico con caraibico, mini stage per il pubblico, latino, liscio, coreografico, balli e mini stage per intrattenere e coinvolgere i visitatori ore 22,00 balli di gruppo apripista, ballo liscio e balli caraibici ore 19,00-21 piano bar a cura di Black & Jack area Giò di Bar

ore 21,00 karaoke e ballo a cura di Black & Jack area Giò di Bar

ore 21,00 MAD - unplagged live area A Fior di Piadina e Gelateria Leonardo

ore 23,00 djset Rafj EnjoyGroup

SHOPPING

Negozi aperti fino alla mezzanotte

Mercatino hobbysti

SPORT

ore 18,30 Lezioni scuola Basket Sba area Cucine Stosa ore 19,00 lezione aperta di arti marziali a cura della scuola di ballo Manuel Dance Academy area incrocio via Galileo Galilei- Zio Pepè

INTRATTENIMENTI BAMBINI

- Laboratori giocoleria a cura della scuola di circo Sottosopra – Area Cucine Stosa

- Truccabimbi a cura dell'Istituto statale Margaritone-Vasari di Arezzo area di fronte Scuola

- Area gonfiabile - parcheggio centro commerciale Comart - Baby dance a cura degli alunni dell'Istituto statale Margaritone-Vasari di Arezzo nello spazio antistante la scuola