Santa Rita, le celebrazioni a Cascia e Firenze

Firenze, 22 maggio 2025 – Oggi è Santa Rita, ecco gli appuntamenti a Cascia e Firenze.

I miracoli di Santa Rita

La rosa non a caso è il simbolo di Rita da Cascia. Un episodio molto noto legato a questo fiore è avvenuto prima della morte della Santa. Chiese a una sua parente che stava per andarla a trovare e salutare un’ultima volta, di portarle dalla sua vecchia casa una rosa e due fichi. Ma non potevano esserci né rose né fichi da cogliere, perché era pieno inverno. Ma ecco che quando la sua parente uscì di casa, trovò nell’orto una rosa fiorita sotto la neve e due fichi, che portò a Cascia. Ma anche le api sono legate al culto della Santa. Lo si deve al fatto che compì un miracolo quand’era ancora neonata, ad appena cinque giorni dalla nascita. Alcune api avevano attorniato la culla, ma invece di pungerla depositarono del miele sulle sue piccole labbra, a simboleggiare che dalla sua bocca sarebbero uscite dolci parole di pace nei confronti dell'umanità sofferente. Un’altra volta Rita bambina si trovava in un campo, vide un contadino che mentre falciava il grano si era ferito ad un braccio, attorniata da uno sciame di api la ferita guarì. Proprio per le guarigioni, gli episodi ‘impossibili’, le straordinarie apparizioni di api e fiori, Rita è definita la santa delle “cause impossibili”.

Le celebrazioni a Firenze

Oggi nella Basilica di Santo Spirito, la Comunità Agostiniana celebra la Festa di Santa Rita con messe, suppliche, benedizione dei bambini e solenne processione. Durante la giornata saranno distribuite le tradizionali rose benedette, simbolo del miracolo e dell’intercessione della Santa delle cause impossibili. Alle 7.30 c’è la recita del santo rosario. Alle 8 la messa presieduta da Padre Juan Manuel Olandia Izquierdo. Alle 9 la messa presieduta da Padre Agostino Crocco. Alle 10 la messa presieduta da don Floriano Donati, Vicario del Vicariato di Porta Romana. Alle 11 la messa presieduta da Padre Juan Manuel Olandia Izquierdo, agostiniano. Alle 12 la supplica a Santa Rita e la messa presieduta da Padre Giuseppe Pagano, priore di Santo Spirito. Alle 16 la messa presieduta da Padre Agostino Crocco. Alle 17 la messa presieduta da don Wieslaw Olfier (San Frediano al Cestello) con benedizione dei bambini. Alle 18 la messa presieduta da don Alessandro Lombardi, provicario generale della Diocesi di Firenze, con benedizione della Bandiera dei Bianchi. Subito dopo la Messa delle 18, si terrà la solenne processione per le vie dell’Oltrarno, con questo percorso: partenza dalla Basilica – Piazza Santo Spirito – Via Mazzetta – Piazza San Felice – Piazza Pitti – Via Guicciardini – Borgo San Jacopo – Piazza Frescobaldi – Via Santo Spirito – Via Maffia – Via S. Agostino – rientro in Basilica. Alle 20.30 la messa di ringraziamento presieduta da Padre Giuseppe Pagano, priore di Santo Spirito. Durante tutta la giornata saranno disponibili sacerdoti per le confessioni. Nel chiostro sarà possibile ritirare le rose benedette, segno del miracolo e dell’intercessione di Santa Rita. Le messe possono essere offerte per vivi e defunti tramite la sacrestia. Santa Rita è da secoli simbolo di speranza nelle situazioni più difficili. La sua devozione è fortemente radicata nella tradizione agostiniana e trova nella Basilica di Santo Spirito un luogo privilegiato di culto e raccoglimento.

Le celebrazioni a Cascia

A Cascia la festa si aprirà alle 6 con il suono festoso delle campane. Alle 8.15 da Roccaporena partirà la processione storica di Santa Rita (a piedi). Alle 10 il corteo storico raffigurante le fasi salienti della vita di Santa Rita attraverserà le vie cittadine per raggiungere il Viale del Santuario. Alle 11, il cardinale Mons. Baldassare Reina presiederà il Solenne Pontificale, seguito dalla supplica alla Santa e dalla benedizione delle rose. In serata, piazza San Francesco ospiterà il concerto dei New Trolls (ore 21:30) e, alle ore 23:30, lo spettacolo pirotecnico “Visioni d’Incanto”, omaggio alla luce come simbolo di speranza. Domani sarà trasmesso in streaming il rosario e in serata si terrà lo spettacolo musicale de “Il Giardino dei Semplici”. Sabato 24 maggio, nel giorno del 125esimo anniversario della canonizzazione di Santa Rita, si svolgerà una tavola rotonda presso l’Auditorium Santa Chiara, condotta da Lorena Bianchetti, e sarà inaugurata una mostra storica temporanea a Palazzo Santi, che resterà aperta fino alla fine del 2025. A chiudere la giornata, nella Sala della Pace, l’evento teatrale “Rita, Santa della Speranza”.