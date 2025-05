Arezzo, 21 maggio 2025 – Concorso pianistico Maria Giubilei, presentata la fase finale

Si è tenuta presso la Sala della Giunta Comunale di Sansepolcro, la conferenza stampa di aggiornamento e presentazione delle fasi finali in presenza del 23° Concorso Internazionale Pianistico Maria Giubilei che si terranno sabato 31 maggio e domenica 1° giugno presso l’Auditorium di Santa Chiara.

Sono intervenuti in ordine l’Assessore alla cultura del Comune di Sansepolcro Francesca Mercati, la Presidente dell’Associazione FIDAPA Alta Valle del Tevere, il Direttore Artistico Mauro Nadir Matteucci, la responsabile organizzativa Giovanna Miconi, l’Assessore alla Cultura del Comune di Anghiari Alberica Barbolani da Montauto ed infine il Sindaco biturgense Fabrizio Innocenti.

Il Direttore Artistico Mauro Nadir Matteucci ha dapprima ricordato il ruolo importante che ha avuto per il nostro territorio la Dott.ssa Paola Baschetti, prematuramente scomparsa nel 2016, che non solo è stata ideatrice e fondatrice del concorso, ma ha dato vita a numerose attività culturali prevalentemente legate all’ambito musicale ancora attive ed operative come lo stesso Centro Studi Musicali della Valtiberina che assieme alla FIDAPA Alta Valle del Tevere organizza il concorso.

Nadir Matteucci ha poi sottolineato che dal suo subentro alla direzione artistica avvenuta nel 2016, il concorso è stato sottoposto nel corso delle edizioni a numerose revisioni sia della struttura che dei regolamenti, per dotare la competizione di quegli elementi oggettivi che ne legittimassero in primo luogo le aspirazioni di internazionalità e che rispondessero ad alcune esigenze di piena trasparenza, irrinunciabili per un concorso che negli ultimi anni ha assunto un ruolo importante nel panorama musicale internazionale. Tutto questo è stato fatto con la necessaria prudenza e gradualità per evitare possibili rotture e passi azzardati e mantenere di fatto fede agli intenti iniziali di sostenere i percorsi di studio avanzati e altamente qualificati di giovani pianisti.

La presente edizione prevede così 3 sezioni:

- la Sezione Marco Gennaioli per pianoforte, con limite di 25 anni di età.

- la Sezione Paola Baschetti per pianoforte, con limite di 35 anni di età.

- la Sezione Autore Contemporaneo per pianoforte o formazioni con pianoforte fino al quartetto, con limite di 40 anni di età.

Elementi importanti del crescente successo sono in particolare:

- il notevole incremento dell’entità dei premi in palio con un monte-premi quest’anno di circa 16.000€ e i singoli premi che arrivano fino a 5000€, come per il 1° premio della Sezione Baschetti.

- i 4 Bonus Masterclass attribuiti nella sezione Gennaioli per la frequenza di Masterclass a scelta dei vincitori purché con requisiti ben definiti che ne garantiscano l’alto livello e le caratteristiche di internazionalità.

- la collaborazione con la Sinfonia Smith Square Orchestra di Londra che consente di attribuire al vincitore della Sezione Gennaioli, 2 concerti premio con questa orchestra, da tenersi uno nell’ambito del Festival Anghiarese e uno a Londra nell’estate 2026.

- la prestigiosa sponsorizzazione di Bechstein Pianoforti e della Ditta Fabbrini Pianoforti di Pescara che fornisce tra l’altro il pianoforte Gran Coda per le audizioni.

- infine un premio aggiuntivo al femminile, offerto da FIDAPA Alta Valle del Tevere, da attribuire ad una concorrente donna premiata, selezionata con criteri di merito dalla giuria che motiverà le ragioni della scelta.

Tutto questo ha comportato una maggiore esposizione economica con un budget complessivo di spesa di ben oltre 22.000€ sostenuto grazie al contributo della Fondazione Marco Gennaioli, della stessa FIDAPA AltaValle del Tevere, dei Comuni di Sansepolcro e di Anghiari e soprattutto grazie alla generosità di sponsor privati, fondazioni, club e associazioni, famiglie, attività commerciali o di ambito assicurativo e bancario, che si sono impegnati non tanto per una promozione delle proprie attività o della propria immagine, ma per lo più mossi da un desiderio di arricchimento culturale e di immagine (anche a livello internazionale) del nostro territorio, cosa che sicuramente ha come conseguenza il miglioramento della qualità della nostra esistenza e potrà fare da deterrente alle tendenze degradanti che purtroppo sempre più frequentemente caratterizzano i nostri tempi. Tutti gli sponsor sono stati citati dalla responsabile organizzativa Giovanna Miconi.

Il Direttore Artistico ha poi evidenziato l’alto numero di partecipanti al concorso: quest’anno è stato raggiunto il numero di 60 iscritti di cui molti di origine e/o provenienza straniera, anche al di fuori dei confini europei come per i concorrenti australiani, giapponesi, cinesi… Molti di loro si presentano con curriculum impressionanti a dispetto della giovane età: hanno vinto altri concorsi prestigiosi, tra i tanti concerti hanno più volte suonato con orchestre importanti, si sono perfezionati con docenti di grande notorietà…

È stata poi presentata la Giuria composta quest’anno da:

Manuel Araujo (Potogallo), Michele Bianchini, Monaldo Braconi, Fabrizio De Rossi Re, Ada Gentile, Agathe Leimoni (Grecia), Stefania Santangelo.

L’appuntamento è quindi per sabato 31 maggio (a partire dalle ore 9) e domenica 1° giugno presso l’Auditorium di Santa Chiara dove si terranno le audizioni in presenza dei candidati finalisti selezionati dalla giuria attraverso un’impegnativa e prolungata preselezione online dei video inviati dai concorrenti, ma soprattutto non mancate all’avvincente Cerimonia di Premiazione e Concerto dei Vincitori, sempre presso lo stesso Auditorium, domenica 1° giugno alle ore 17,30. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.