Arezzo, 20 maggio 2025 – Cortona, CorOrchestra presenta Wienerklassik: il concerto domenica 25 maggio

Un appuntamento dedicato alla musica classica, Beethoven e Mozart. Dirige Juan Paulo Gomez, solista Ivano Rondoni

Domenica 25 maggio al Teatro Signorelli torna la musica con la CorOrchestra, alle ore 17,30 l’ensemble proporrà Wienerklassik. Il concerto, con opere di Beethoven e Mozart, sarà diretto da Juan Paulo Gomez, solista Ivano Rondoni. Il concerto per clarinetto e orchestra in La maggiore KV 622 è l'ultima composizione di Wolfgang Amadeus Mozart per strumento solista, scritta nel 1791 due mesi prima di morire. Il clarinetto, strumento dal suono suadente, si esprime con melodie ora soavi, ora dagli accenti drammatici, ma il tono è sempre pacato. La composizione ha tutte le caratteristiche di musica da camera per il tono familiare e riposto, privo di qualsiasi tipologia di esibizione o sfoggio virtuosistico.

A seguire la CorOrchestra eseguirà la Sinfonia n. 7 in La maggiore Op. 92 fu composta da Ludwig van Beethoven fra il 1811 e il 1812. Fu eseguita per la prima volta l'8 dicembre 1813 a Vienna. Con una nuova concezione del ritmo che domina tutta la composizione e un nuovo, inedito equilibrio formale, la settima si presenta come un'innovazione straordinaria nell'ambito della sinfonia beethoveniana e pone le basi di una vicenda musicale che porterà alla nona, aprendo di lì in poi la strada a tutto il mondo della sinfonia romantica.

«L’Amministrazione comunale propone un concerto su due fra le pagine più importanti della storia della musica - dichiara l’assessore alla Cultura, Francesco Attesti - la nostra CorOrchestra finalmente si cimenta in un repertorio impegnativo e della grande tradizione interpretativa delle grandi orchestre. Siamo lieti di ospitare il maestro Juan Paulo Gomez che, sono convinto, darà una lettura molto intensa e drammatica di queste due pagine immortali della musica».

Per informazioni e biglietti è a disposizione Info point piazza Signorelli 9, telefono 0575 67358 - email [email protected]