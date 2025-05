Arezzo, 22 maggio 2025 – Jazz, Pop e Rock, che passione: dal 29 giugno al 17 luglio la nuova edizione dei Summer Camp a Poppi

Studiare con i maestri: a Poppi, in provincia di Arezzo, in uno dei borghi più belli d’Italia, sono in programma i seminari intensivi

con lezioni di tecnica strumentale e di musica d’insieme a cura di alcuni dei più qualificati professionisti italiani

Cambio di sede, ma non di regione, per i seminari estivi organizzati dal Cemm, scuola di musica tra le più note e prestigiose in Italia (con due sedi, a Bussero e a Pantigliate, nel Milanese): quest’anno i Summer Camp, i laboratori per approfondire la conoscenza degli strumenti e per studiare insieme a grandi professionisti, si svolgeranno sempre in Toscana, ma verranno ospitati negli spazi dell’agriturismo Antico Fio, in località Fio di Sopra, a Poppi (in provincia di Arezzo, in uno dei borghi più belli d’Italia), nel cuore della valle del Casentino, in posizione panoramica di fronte al suggestivo Castello medievale dei conti Guidi. Le iscrizioni per partecipare ai workshop sono aperte fino a esaurimento posti.

Come da tradizione, i Summer Camp sono pensati per i musicisti professionisti, gli amatori e gli studenti iscritti alle scuole di musica, agli istituti musicali e ai Conservatori: in particolare, quello dedicato al Jazz si svolgerà dal 29 giugno al 3 luglio e quello dedicato al Pop/Rock dal 13 al 17 luglio. Gli studenti verranno suddivisi in due livelli (intermedio ed avanzato), in modo da garantire ai partecipanti di seguire il programma didattico in base alla propria preparazione personale. La durata giornaliera delle lezioni è di sei ore: quattro al mattino, rivolte allo studio dello strumento e al canto, e due al pomeriggio, dedicate agli ensemble (anch’essi strutturati in base al livello e alle conoscenze degli studenti).

Giunti alla XIX edizione, i Summer Camp propongono un’interessante offerta formativa, coniugando lezioni di tecnica strumentale e di musica d’insieme. Le lezioni sono strutturate impostando gruppi di lavoro suddivisi a seconda del livello individuale, agevolando così gli studenti nel seguire un percorso di approfondimento e di crescita partendo dalle proprie competenze.

Di notevole livello, come sempre, la squadra dei docenti: in ambito jazz tra gli insegnanti figurano il bassista Dario Deidda, il sassofonista Pietro Tonolo, il trombettista Flavio Boltro, i pianisti Claudio Angeleri e Valerio Silvestro, i batteristi Tony Arco e Metello Bonanno, i chitarristi Walter Donatiello e Michele Calgaro e la cantante Loredana Lubrano. Da segnalare, anche quest’anno, la presenza di Beppe Di Benedetto, responsabile del corso di Big Band. In ambito Pop/Rock il corpo docenti è composto da Ruggero Brunetti (chitarra), Luca Colombo (chitarra), Andrea Torresani (basso), Maurizio Dei Lazzaretti (batteria), Luciano Zanoni (tastiere), Tony Guerrieri (canto pop, backing vocals), Stefania Martin (canto), Diego Esposito (songwriting) e Luca Chiaravalli (songwriting).

Lo studio intensivo consente ai docenti di sviscerare argomenti che durante le tradizionali ore di lezione, inevitabilmente, non vengono approfonditi per motivi di tempo e agli studenti di focalizzare e chiarire tematiche e dubbi, grazie al lavoro costante e al dialogo con gli insegnanti. Inoltre, l’interazione tra i musicisti favorisce la crescita dei singoli partecipanti grazie alla possibilità di un confronto costruttivo e continuo.

Nelle ore libere, inoltre, i partecipanti alle masterclass potranno usufruire degli spazi della bellissima struttura immersa nel verde della campagna toscana per dedicarsi allo studio personale o semplicemente per suonare insieme al di fuori delle lezioni, per esempio in occasione delle jam session serali.

Afferma Walter Donatiello, docente del Cemm e promotore dei Summer Camp: «I punti di forza della nostra offerta formativa sono, da sempre, l’alta professionalità dei docenti, la stretta interazione insegnante-studente, garantita da corsi a numero chiuso, che permette il confronto diretto e continuo, e la formazione di gruppi di studio e musica d’insieme che fondono teoria e pratica. Insegniamo ai musicisti non solo la tecnica, ma a interagire e collaborare. L’obiettivo dei Camp è fornire ai ragazzi gli strumenti e le conoscenze per crescere professionalmente. Durante i nostri seminari, pensati da musicisti per musicisti, l’impegno e lo studio vengono prima di tutto, ma cerchiamo anche di favorire occasioni di divertimento, aggregazione e serate musicali per vivere la musica a 360 gradi. Il nostro miglior biglietto da visita sono i ragazzi che, anno dopo anno, tornano a frequentare i nostri laboratori».

A chi frequenta i Camp verrà rilasciata la certificazione per la richiesta dei crediti formativi.

Per avere maggiori informazioni è possibile contattare la segreteria del Cemm a questo indirizzo: [email protected]