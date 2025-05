Maratona di Lettura e incontro con l’autrice Paola Rondini a Sansepolcro, il 29 maggio

Arezzo, 23 maggio 2025 – Maratona di Lettura e incontro con l’autrice Paola Rondini – Sansepolcro, 29 maggio 2025

La Biblioteca comunale di Sansepolcro, in collaborazione con il Comune e numerose realtà associative e culturali del territorio, è lieto di annunciare la Maratona di Lettura 2025, in programma giovedì 29 maggio, dalle ore 9.00 alle 14.00, articolata in 5 tappe nel cuore della città: Biblioteca Comunale Dionisio Roberti, Piazza Torre Berta, Caserma Archeologica, Teatro alla Misericordia e di nuovo la Biblioteca.

L’iniziativa coinvolgerà 60 lettori provenienti da 15 associazioni e dalle scuole del territorio, uniti in un appassionato omaggio alla lettura collettiva di un unico libro, con l’obiettivo di promuovere il valore della cultura, della condivisione e della partecipazione attiva.

La giornata proseguirà alle ore 15.30 presso la Biblioteca Comunale Dionisio Roberti con un incontro speciale con Paola Rondini, autrice del romanzo Crepapelle (Intrecci Editore, 2017).

Paola Rondini è nata e vive a Città di Castello. Dopo aver completato gli studi universitari a Firenze e Parigi, ha intrapreso una carriera internazionale che l'ha portata a viaggiare in Europa e in Estremo Oriente, mantenendo costante la sua attività di scrittura. È autrice dei romanzi Miniature (Fanucci), tradotto in Germania e Spagna, I fiori di Hong Kong (Fanucci, poi ripubblicato da Polaris), Il salto della rana (Fernandel) e, appunto, Crepapelle. La sua scrittura, intensa e profondamente umana, ha ricevuto l'apprezzamento della critica per la capacità di sondare i disagi esistenziali attraverso trame originali e una prosa ricca di immagini evocative.

Crepapelle è stato definito dalla critica un romanzo dal forte impatto emotivo, capace di raccontare la disgregazione delle certezze e dei ruoli sociali con uno sguardo penetrante e una scrittura che intreccia solitudine, trasformazione e relazioni imprevedibili.

L'incontro sarà l’occasione per dialogare con l'autrice su temi letterari ed esistenziali, condividendo riflessioni sul libro e sul mestiere della scrittura.

L’iniziativa si inserisce nel percorso culturale della città volto a valorizzare la lettura come esperienza collettiva, accessibile e viva, e si conferma appuntamento di rilievo nel calendario culturale cittadino.

La cittadinanza è invitata a partecipare numerosa.