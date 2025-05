Arezzo, 23 maggio 2025 – Conferenza “L'EROE E LA CERCA DEL GRAAL” all’Associazione Archeosofica di Arezzo

Prosegue sabato 24 maggio il ciclo di conferenze dal titolo “La via degli eroi” nella sala dell’associazione Archeosofica di Arezzo, ubicata in via Alessandro Dal Borro, zona Pescaiola, con il nuovo appuntamento che avrà come tema: “L’eroe e la cerca del Graal”. Un tema sicuramente affascinante che ha ispirato non solo storici e teologi, ma anche un congruo numero di poeti, romanzieri, registi cinematografici… Ma che, nonostante tutta questa attenzione, resta ancora per molti versi inesplorato, o perlomeno da comprendere nei suoi aspetti più profondi e attuali. Ogni volta che il Reame cade nell’oscurità un Eroe Regale discende per riconquistare il Graal andato perduto e donare una nuova Speranza al suo Popolo, aprendo in questo modo la Porta che dà accesso al Sacro Castello ove la Sacra Coppa è custodita da sempre. All'Alba del III Millennio, ormai giunti al culmine del Kali Yuga o Età Nera di tenebra spirituale, la Cerca ha inizio. A parlarcene sarà il dott. Leonardo Burrini, appassionato studioso di questo tema e autore di alcuni interessanti libri sull’argomento.

L’incontro, come sempre ad ingresso libero e gratuito, avrà inizio alle ore 17,00.

Con cortese richiesta di pubblicazione e diffusione.