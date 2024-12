Un Natale ricco di eventi a Monte San Savino

Arezzo, 14 dicembre 2024 – Monte San Savino si prepara a vivere un periodo natalizio intenso e ricco di appuntamenti per grandi e piccoli. Dal 14 al 28 dicembre, il Comune propone un programma variegato che unisce tradizione, cultura e divertimento, con attività pensate per tutta la comunità e per i visitatori che vorranno immergersi nell’atmosfera delle feste.

Di seguito il programma completo delle iniziative:

Sabato 14 dicembre

Ore 16.00, Piazza di Monte: "MISSIONE NATALE" - Una divertente caccia al tesoro con merenda a cura della Pro-Loco di Monte San Savino.

Ore 21.00, Teatro Verdi: Premio "LA GUGLIA E GENTE DEL MONTE" organizzato dalla Venerabile Confraternita di Misericordia.

Domenica 15 dicembre

Ore 16.00, Palazzo Galletti: "CARO BABBO NATALE..." - Laboratorio creativo con letterine, bolle giganti, baby dance e truccabimbi in collaborazione con l’associazione Noi del Monte.

Ore 21.00, Teatro Verdi: Proiezione del film "IL RAGAZZO DAI PANTALONI ROSA".

Mercoledì 18 dicembre

Ore 21.15, Teatro Verdi: Concerto a cura delle Officine della Cultura.

Venerdì 20 dicembre

Ore 21.00, Teatro Verdi: "CONCERTO DI NATALE" degli allievi della Scuola di Musica Comunale U. Cappetti.

Sabato 21 dicembre

Ore 15.00, Centro Storico: "RUGATA DI NATALE" a cura della Pro Loco di Monte San Savino.

Ore 19.30, Piazza di Monte: "SELF BARBECUE" a cura della Pro Loco e dei Quartieri Storici.

Martedì 24 dicembre

Ore 16.30, Centro Storico: "BABBO NATALE SCENDE DAL CIELO" - Un evento emozionante organizzato dalla Venerabile Confraternita di Misericordia.

Giovedì 26 dicembre

Ore 17.30, Teatro Verdi: Proiezione del film d’animazione "OCEANIA 2".

Venerdì 27 dicembre

Ore 21.00, Teatro Verdi: "MERCANTE IN FIERA DEL MONTE", una serata di gioco e divertimento a cura della Pro Loco e dei Quartieri Storici.

Sabato 28 dicembre

Ore 21.15, Teatro Verdi: "CONCERTO DI FINE ANNO" della Filarmonica A. Gigli di Monte San Savino.

Un invito a tutti L’Amministrazione Comunale di Monte San Savino invita cittadini e visitatori a partecipare numerosi a questi eventi per celebrare insieme la magia del Natale. Le attività sono pensate per offrire momenti di condivisione, cultura e intrattenimento, valorizzando il nostro territorio e le sue tradizioni.