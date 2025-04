Arezzo, 9 aprile 2025 – Un Museo digitale per il patrimonio storico artistico della Venerabile Confraternita di Misericordia di Monte San Savino

È finalmente giunta alla fase finale la realizzazione del Museo digitale dell’immenso patrimonio storico artistico della Confraternita di Misericordia di Monte San Savino, costituito grazie al Progetto TOCC0002159 cofinanziato con i fondi, destinati all’innovazione e alla digitalizzazione dei patrimoni storici, del PNRR – New Generation EU e patrocinato dal Ministero della Cultura.

Un’operazione che ha richiesto due intensi anni di lavoro necessari a scoprire, studiare, schedare e fotografare i documenti storici e i beni artistici di maggior valore ed interesse che compongono un patrimonio finora sconosciuto alla cittadinanza ma anche a molti studiosi perché conservato in vari locali della confraternita non accessibili al pubblico.

Grazie alla creazione di un sito web apposito, testi di approfondimento, documenti storici, quadri, sculture e oggetti artistici di valore saranno presto disponibili a chi vorrà studiarli o anche solo ammirarli da ogni parte del mondo, facendo conoscere non solo la Confraternita e la sua lunga e interessante storia, ma anche la comunità di Monte San Savino a cui l’opera della Misericordia è profondamente legata da secoli.

Il sito web sarà reso disponibile in occasione dell’inaugurazione del Museo il 15 Aprile prossimo, assieme al Catalogo cartaceo, e sarà l’occasione per dare vita anche a Laboratori didattici studiati appositamente per le scuole, sia per le Primarie e Secondarie inferiori che per le Superiori, a cui le stesse potranno prenotarsi tramite un’apposita sezione del sito web. Il Museo ha infatti anche una sede fisica presso la Pieve dei SS. Savino e Egidio con annessi locali della Sacrestia dove è allestita una sala formazione con tutta la strumentazione necessaria per i Laboratori. Ad essi seguirà sempre una visita guidata alla Pieve e alla quadreria del Cassero che conserva opere importanti di proprietà della stessa Misericordia.

Alla costituzione del sito e all’allestimento del Museo hanno lavorato importanti studiosi locali, aziende con lunga esperienza nel settore come il Consorzio Arezzo fashion e la Max Mile srl di Firenze e ditte locali come Banca TEMA, CARINI srl, CEIA spa e LAPI Chimici spa, che con la loro sponsorizzazione hanno permesso la realizzazione del Museo.

Inaugurazione MARTEDI’ 15 aprile ore 10, Aula magna Palazzo Galletti piazza Gamurrini, Monte San Savino

La cittadinanza è invitata a parecipare.