Arezzo, 20 agosto 2024 – Un anno sul palcoscenico con la Libera Accademia del Teatro. Lunedì 2 settembre è la data fissata sul calendario per la ripartenza dei corsi di recitazione e di musical che, rivolti a tutte le fasce d’età, rinnoveranno l’impegno della storica scuola cittadina nella formazione all’arte del teatro nelle sue diverse forme. Le attività della Libera Accademia del Teatro saranno ospitate dalla sede in piazza della Santissima Annunziata e proporranno un percorso dove gli allievi potranno sviluppare le loro capacità espressive, la mimica, la postura e l’utilizzo della voce per arrivare a mettere in scena veri e propri spettacoli tratti da testi di grandi autori o frutto di elaborazioni originali degli stessi gruppi.

I corsi prevedono un doppio indirizzo per assecondare passioni e interessi diversificati, con le lezioni di teatro tradizionale che ormai da molti anni sono affiancate dai percorsi di teatro in musica caratterizzati dall’unione tra recitazione, canto e ballo. Gli allievi saranno divisi in gruppi omogenei per classi d’età a partire dai bambini delle scuole elementari che potranno vivere un divertente percorso creativo tra gioco e recitazione, per passare dai ragazzi per cui il teatro diventa anche un’occasione per approfondire temi civili e argomenti di attualità, e per arrivare fino agli adulti per cui gli incontri diventano occasioni per lavorare su sé stessi, stimolare la fantasia, tenere allenata la memoria o ricaricarsi dopo una giornata di lavoro. Il percorso progressivo strutturato dalla Libera Accademia del Teatro permetterà di arrivare a padroneggiare il palcoscenico e offrirà diverse occasioni in cui recitare davanti a un pubblico, raggiungendo il proprio cuore creativo nella rassegna dei saggi-spettacolo in programma nell’estate del 2025.

Tra i punti di forza rientra il consolidato gruppo di docenti che ha fondato la scuola nel 1996 e che, da quasi trent’anni, rinnova il proprio impegno tra la formazione degli allievi, la ricerca di nuovi linguaggi espressivi e la produzione di spettacoli originali. I corsi saranno tenuti da Francesca Barbagli, Andrea Biagiotti, Amina Kovacevich e Uberto Kovacevich, insieme a Ilaria Violin e Samuele Boncompagni per i laboratori per i più piccoli, ad Alessandra Cartocci per il canto, a Stefano Graverini per la musica e a Stefania Pace per la danza. Questi docenti saranno impegnati, durante l’anno, anche a promuovere progetti diversificati finalizzati alla valorizzazione dell’arte teatrale in tutta la sua ricchezza e varietà tra cui rientrano “SpettAttori” per una fruizione del teatro nella doppia veste di attori e spettatori, “Teatro Interiore” dove la recitazione si unisce alla psicologia, “Allievi per Allievi” con i laboratori nelle scuole e “Creabilandia” per i più piccoli tra i quattro e i sei anni, andando così a rivolgersi ad allievi sempre diversi. Per informazioni sull’avvio dei corsi è possibile contattare i numeri 0575/266.86, 333/566.39.28 e 333/64.09.090.