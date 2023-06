Un aiuto dall’Arezzo Celtic Festival all’emergenza in Emilia Romagna

Arezzo, 15 giugno 2023 – Un aiuto dall’Arezzo Celtic Festival alla situazione di emergenza in Emilia Romagna. La manifestazione tornerà da venerdì 28 a domenica 30 luglio al parco Pertini di via Giotto e, in vista di questa data, è stata lanciata un’iniziativa solidale a favore delle persone e delle comunità recentemente colpite da alluvioni e frane. I membri della Cerchio delle Antiche Vie, associazione organizzatrice del festival, hanno infatti deciso all’unanimità di prevedere una formula agevolata per sostenere la presenza all’interno del mercatino degli stand di produttori e artigiani delle zone colpite dall’emergenza. La volontà è di fornire una vetrina per esporre i loro prodotti e presentarli ai visitatori dell’evento, portando così un concreto contributo alla ripartenza. L’Arezzo Celtic Festival, inoltre, resterà a ingresso gratuito ma nel corso delle tre giornate verrà condotta una libera raccolta di fondi da devolvere in sostegno alle necessità dell’Emilia Romagna.

Questa manifestazione tornerà ad animare il parco Pertini con una formula ormai collaudata dove vengono proposte rievocazioni, spettacoli, laboratori, conferenze, gastronomia e mercatini, permettendo di vivere un viaggio indietro nei secoli fino al tempo degli antichi popoli celti, galli e romani. La ricostruzione degli accampamenti storici farà da cornice a un calendario ricco di iniziative strutturate per coinvolgere visitatori di tutte le età e per far vivere le emozioni di un incontro con la storia. Una particolare attenzione sarà rivolta al programma di intrattenimento che, dal pomeriggio alla tarda notte, vedrà alternarsi spettacoli con il fuoco, danze irlandesi, racconti, giocoleria e musica dal vivo, poi verranno allestiti un’area gastronomica dove cenare con specialità tradizionali e un mercatino con prodotti artigianali che sarà il luogo predisposto per perseguire la finalità solidale della festa. «Il cuore dell’Arezzo Celtic Festival batterà per l’Emilia Romagna - commenta Mauro Melis, presidente dell’associazione Cerchio delle Antiche Vie. - Riteniamo che per una reale ripartenza sia fondamentale anche portare un contributo ai produttori e agli artigiani che animano il tessuto economico e, in quest’ottica, abbiamo pensato a una speciale formula “agevolata” per aprire il nostro mercatino a coloro che arrivano dalle zone colpite dalla devastante alluvione di maggio. Tanti espositori, anno dopo anno, contribuiscono al festival e si tratta di un piccolo gesto per favorirne la partecipazione e per farli sentire accolti».