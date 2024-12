Tra Natale e jazz si chiude la rassegna Foiano Book Christmas

Arezzo, 27 dicembre 2024 – Ultimo appuntamento per la rassegna Foiano Book Christmas a cura di Officine della Cultura in collaborazione con il Comune di Foiano della Chiana e Foiano Book Festival, intrecciando musica, Natale e una buona storia da raccontare.

Lunedì 30 dicembre, con inizio alle ore 21:15 presso la Sala Furio del Furia, ad animare il saluto al 2024 sarà il concerto “Swingin’ Xmas! – La magia dei brani di Natale in chiave jazz” con Romina Capitani (voce), Francesco Giustini (tromba), Manrico Seghi (pianoforte), Giacomo Rossi (contrabbasso) e Giovanni Paolo Liguori (batteria).

In “Swingin’ Xmas! – La magia dei brani di Natale in chiave jazz” Romina Capitani e la sua band propongono una rivisitazione in chiave swing dei grandi classici della tradizione natalizia, cimentandosi con i capolavori dell’American Songbook (celebri canzoni come “White Christmas”, “Let It Snow”, “Jingle Bells”, “Baby, It’s Cold Outside”) e con brani più strettamente legati alla dimensione gospel e spiritual (come “Silent Night”, “Amazing Grace”, “Amen”). Un concerto di grande impatto, swing ed energia grazie alla straordinaria capacità tipica del jazz di rivitalizzare e reinventare, capace di rendere ogni tradizione attuale, emozionante e vicina a tutti.

Ingresso: posto unico 5 Euro. Info: Officine della Cultura Tel. 0575 27961 – 338 8431111. Prevendite a Foiano della Chiana presso Cartoleria La Piramide – Corso Vittorio Emanuele 46; ad Arezzo presso Officine della Cultura – via Trasimeno 16. On line su TicketOne. Biglietteria presso la Sala Furio del Furia, aperura ore 20:30.