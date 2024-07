Tosca protagonista nella domenica di Naturalmente Pianoforte

ARezzo, 20 luglio 2024 – "Naturalmente Pianoforte" si avvia alla conclusione dell’edizione 2024. Il festival, organizzato dall’associazione Pratoveteri con la Direzione artistica di Enzo Gentile, che si svolge interamente all’interno del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, ha nel nome la sua caratteristica principale: l’interazione tra natura e musica ne fa un’esperienza che va al di là della semplice rappresentazione artistica e crea un’intima e profonda connessione tra ispirazione e ambiente naturale.

Uno spettacolo nello spettacolo, un teatro naturale senza confini dove la musica si propaga fin dove arriva lo sguardo e ancora oltre, ispira l’arte visiva, la letteratura, la fotografia, facendo emergere vibrazioni multiple che nessun luogo chiuso potrà mai ricostruire.

Tanti gli appuntamenti in programma in questa domenica 21 luglio, dalle prime luci dell’alba alla notte per un’ultima giornata di festival “A tutto piano...”.

LA MUSICA: Secondo tradizione l’ultima giornata di Naturalmente Pianoforte prevede il grande concerto all’alba, quest’anno affidato a TEHO TEARDO (ore 05.00 - Pieve di Romena, Pratovecchio), pluripremiato compositore di musiche per il cinema e per il teatro. A seguire il trio di una stella della scena jazz internazionale, la cantante-pianista JANY MCPHERSON (ore 20.00 - Castello di Porciano - Stia), con la sigla finale di questa stagione idealmente assegnata a TOSCA, alla guida di un quinetto, per uno dei concerti più eleganti e intensi del panorama ‘made in Italy’ (ore 21.00 - piazza J. Landino, Pratovecchio): “La bella estate” un concerto che, già nel nome, racchiude tutto il calore e l'energia che Tosca, sprigionerà sul palco, portando in scena brani già conosciuti e novità, insieme alla sua fortissima band costituita da Giovanna Famulari (cello, piano, voci), Massimo De Lorenzi (chitarra), Luca Scorziello (percussioni e batteria), Fabia Salvucci (voci e tamburi a cornice), Arabella Rustico (contrabbasso).

DAL TRAMONTO ALL’ALBA: Fitto di appuntamenti anche il programma di questo sabato 20 luglio che inizierà con GIACOMO SESTINI e EDOARDO CERTINI “Selezione vinili e guida all’ascolto” (alle 19.30 - Lungarno - Pratovecchio) e continuerà con ARIANNA CARPENTIERI e WALTER VIVARELLI & ADOLF ANNECHIARICO“Frontiere musicali” (21.00 - Lungarno - Pratovecchio); AFTERSIX “Jazz fusion live” (ore 22.00 - Lungarno - Pratovecchio); KIMURA & SAMO E LUIS DI GENNARO “Rock e Punk con accompagnamento di un grande pianista” (ore 23.00 - Lungarno - Pratovecchio); POST FUNK “Musica elettronica suonata dal vivo” (ore 01.00 - LA.B. - ex lanificio Berti - Pratovecchio); ALITHIA MALTESE “Bondage: live session” (ore 02.00 - LA.B. - ex lanificio Berti - Pratovecchio); LUIS DI GENNARO e CLAUDIA FABRIS, GEA TESTI, PAOLO MONETI“Monologhi dell’ultima notte”(ore 03.00 - LA.B- Pratovecchio)

MUSICA NEI BORGHI: Una serie di concerti diffusi anche nei borghi e nei centri abitati più piccoli e defilati del Casentino, spesso di rara bellezza, ricchi di fascino e di storia, senza i quali è difficile cogliere l’anima di questo territorio. Sabato 20 luglio i pianoforti suoneranno a Castel Focognano con Lorenzo Reho (ore 11.00 - Chiesa di Sant'Eleuterio - Salutio); Carda con Arianna Carpentieri (ore 18.30 - Castel Focognano), alCastello di Montemignaio con Alessandro Mariano (ore 18.30); a Talla con Carlo Cialdo Capelli (ore 19.00 - Piazza Carlo Landi).

NATURALMENTE ARTE: Dopo un primo sopralluogo, gli artisti visivi in residenza trovano nel Lungarno (Pratovecchio), il luogo adatto in cui creare le loro opere. Matite colorate, carte e acrilici servono a tracciare le prime emozioni catturate in questi giorni nel Casentino. Sotto gli antichi portici c'è chi cuce invece di dipingere, coinvolgendo le persone di passaggio alla realizzazione di uno stendardo condiviso. Il filo che come la musica unisce e armonizza i diversi stili, mentre l'idea prende forma sotto i nostri occhi.

Fino a domenica 21 luglio, gli artisti, CRISTIAN BOFFELLI, ALESSANDRA CHIAPPINI, DAVIDE CORONA, NICO GALMOZZI, CLAUDIA MARINI, MAURIZIO POMETTI, ANDREA ROSSETTI, ARIANNA VAIRO E NICOLA VILLA, creeranno colorati vessilli pittorici di diversi formati, negli spazi del festival a Pratovecchio, mentre MARTINA BOTTA accompagnerà i partecipanti della “Carovana”. Le opere, saranno poi esposte negli spazi dell’ex Lanificio Berti, dove contribuiranno alla creazione di una mostra frutto della residenza artistica “Tracce nel vento” ideata, per Naturalmente Pianoforte, da CHIARA CARDINI, critica d’arte.

INCONTRI CON GLI AUTORI: FABIANO CAMANGI presenta: “Conoscenza dell’uso delle specie vegetalI, erbe spontanee a scopo alimentare. Tradizioni fitoalimurgiche in Toscana, ossia viaggio alla scoperta della cucina povera: aspetti botanici, gastronomici e nutraceutici. Seguirà erborizzazione/escursione per far riconoscere ai partecipanti le principali specie spontanee edibili del territorio casentinese. (ore 08.30 - Pieve di Romena. Per una migliore organizzazione è gradita la prenotazione anche se non obbligatoria. Telefono o messaggio Whatsapp: 3491770552).

Fabiano Camangi è laureato in Farmacia, specializzato in Scienza e Tecnica delle Piante officinali ed è Dottore di Ricerca in Agricoltura e Ambiente. Attualmente è ricercatore affiliato alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, collabora alla didattica presso il corso di Laurea in “Scienze dei prodotti erboristici e della salute” dell’Università di Pisa e insegna Igiene presso IIS Vespucci-Colombo di Livorno. Il suo impegno scientifico riguarda principalmente due tematiche: etnobotanica e biodiversità. È autore di numerose pubblicazioni di carattere divulgativo e scientifico.

NATURALMENTE CAROVANA: È previsto per le 17 di questa domenica 21 luglio, alla sede del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi (via G.Brocchi - Pratovecchio), l’arrivo dei camminatori della “Carovana” del festival che in questi 5 giorni hanno attraversato alcuni tra i borghi più belli del Parco Nazionale. Un cammino di 5 giorni, realizzato in collaborazione con l’Ecomuseo del Casentino, l’Unione dei Comuni Montani del Casentino e la Cooperativa Oros, che ha avuto come ospiti speciali Nicola Doni, coordinatore dell’iniziativa e praticante di stone balancing; Davide Fiz, viaggiatore, fotografo e ideatore del progetto Smart Walking; Luca Mauceri, musicista, pianista e attore di fama nazionale; Miriam Bardini, attrice teatrale, cinematografica e televisiva; Cesare Baccheschi, regista e giornalista; Martina Botta, pittrice e artista contemporanea; Andrea Pellegrini, guida ambientale