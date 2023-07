Arezzo, 18 luglio 2023 – Tornano da questo weekend gli incontri con gli autori targati Santucce Storm Festival, il premio letterario promosso dal Comune di Castiglion Fiorentino e dall’ICEC – Istituzione Culturale ed Educativa Castiglionese. In programma sabato 22 luglio alle ore 18.30 al Parco “G. Presentini”, il primo appuntamento in calendario vedrà la partecipazione del giornalista e docente universitario Luca Sommi, noto volto televisivo di “Accordi&Disaccordi”, che presenterà il suo ultimo libro “La Bellezza. Istruzioni per l’uso”.

“Inauguriamo gli incontri del Santucce Storm Festival con un viaggio tra racconti, romanzi e opere d’arte guidati da un ospite d’eccezione – afferma l’assessore alla Cultura, Massimiliano Lachi- Il libro di Luca Sommi è un testo ben calato nella nostra contemporaneità e un invito a riscoprire quella bellezza che è insita nel nostro patrimonio storico e culturale.”

L’evento sarà anche l’occasione per iniziare a conoscere da vicino alcuni degli autori che hanno conquistato l’accesso alla fase finale del Santucce Storm Festival: Alberto Diamanti (Arezzo) presenterà, infatti, “Il segreto della musica”, mentre Luisa Puttini Hall (Firenze) parlerà del suo “Allegria”. Presenti anche Maria Serena Mastrangelo (Cesenatico) con il libro “A parte tutto”, Andrea Franceschetti (Pieve Santo Stefano) con “Il Maestro”, e Franco Bellandi (Bologna), autore de “L’arringa”.

Giunto alla sua 9° edizione e sostenuto anche da un bando della Regione Toscana, il concorso letterario castiglionese ha registrato, quest’anno, numeri incredibili in termini di partecipazione. Sono state infatti, cento le opere arrivate da ogni angolo d’Italia al vaglio della giuria. Dopo settimane di attente valutazioni, la commissione ha ristretto il cerchio a una rosa di ventisette finalisti che, in una serie di incontri in calendario tra luglio e novembre, presenteranno al pubblico i propri romanzi e racconti brevi, in vista della tradizionale cerimonia di premiazione prevista nel mese di dicembre.

“Anno dopo anno, il Santucce Storm Festival alza il livello dimostrandosi una realtà in costante crescita. Un festival dedicato a chi ama scrivere e pensato per chi ama leggere. Dare voce agli scrittori emergenti per noi è un vanto, per loro una occasione di crescita artistica” conclude l’assessore Lachi.