Arezzo, 12 aprile 2024 – Torna domenica 14 aprile a Tegoleto l’appuntamento con il “Mercato dei sapori e della terra”, in una veste arricchita e rinnovata nella riqualificata piazza della Chiesa. La manifestazione, giunta alla quinta edizione, è uno degli eventi di punta organizzati dal Comune di Civitella in Val di Chiana in collaborazione con Slow Food Valdichiana, con la partecipazione di C&T Comunità di Tegoleto ed altri partner del territorio.

“Torniamo anche quest’anno con un evento che coniuga le eccellenze locali nella splendida cornice del centro storico di Tegoleto – spiega il Sindaco Andrea Tavarnesi – Una scommessa da subito vincente che continua ad avere un grande successo, messa in campo dall’Amministrazione comunale all’interno di quelle iniziative che come Cittaslow promuovono il territorio e l’enogastronomia”.

“Non si tratta di un mercato qualunque dove si compra e si vende cibo, ma bensì di un luogo nel quale si costruisce la fiducia in quello che mangiamo e dove gli stessi produttori raccontano la storia, l'anima e il sacrificio dei loro prodotti”, sottolinea l'Assessore alle Politiche agricole Ivano Capacci.

“Siamo davvero soddisfatti di poter diffondere ancora una volta la filosofia della filiera corta, della territorialità e della stagionalità, in un'ottica del principio che da sempre Slow Food sostiene del buono, pulito e giusto”, commenta la Fiduciaria di Slow Food Valdichiana Ginetta Menchetti.

Il Mercato con i suoi tanti produttori rappresenterà molte delle eccellenze del territorio, dai salumi ai formaggi, al vino, alla birra artigianale, fino ai grani antichi e molto altro. Ci saranno anche i produttori del Mercato del Cacio di Civitella e della Fiera del Miele di Pieve al Toppo, produttori di zafferano, trasformatori di carne, produttori di birra e aziende vinicole del territorio insieme a tanti altri. Previsto alle 12.30 un pranzo realizzato dal Cas La Torre con i ragazzi del Centro di socializzazione Aquilone, mentre alle 14.45 lo stesso Centro Aquilone presenta l’iniziativa “Interpretare l’arte in 100 passi”.

Una conferma di questa edizione è la partecipazione de La Conserveria di Castiglion Fiorentino con i Ragazzi speciali, un valore aggiunto al Mercato con le loro conserve, succhi di frutta, marmellate e vasocottura, prodotti caratterizzati da materie prime da filiera corta, selezione di varietà antiche, ricette dimenticate.

Il mercato si aprirà, come di consueto, dalle 9 alle 19. I visitatori avranno modo di lasciarsi guidare tra i sapori del territorio e scoprire così tutti i volti di un Mercato unico nel suo genere.