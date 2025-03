Arezzo, 12 marzo 2025 – Terranuova Bracciolini, ripartono le visite guidate gratuite alla riserva di Bandella

A partire dal 16 marzo 2025, tornano le visite guidate gratuite alla Riserva di Bandella, un'occasione unica per esplorare e scoprire questo affascinante angolo di natura. Il primo appuntamento si terrà domenica 16 marzo, con ritrovo alle 9:00 presso il Centro Visite di Monticello.

Calendario delle visite:

Domenica 16 marzo 2025

Domenica 6 aprile 2025

Domenica 11 maggio 2025

Domenica 8 giugno 2025

Domenica 12 ottobre 2025

Domenica 9 novembre 2025

Le escursioni, curate dal CAI Valdarno in collaborazione con WWF Arezzo, Coop. Lo Scarabeo e ASD Primavera, si svolgeranno lungo un percorso di circa 3 ore, durante il quale i partecipanti avranno l'opportunità di osservare i vari ambienti palustri della riserva e gli uccelli che popolano l'area. Con gli anni, infatti, la zona si è progressivamente popolata della fauna e della flora tipiche delle aree umide, come alcune specie di uccelli acquatici che hanno scelto quest’oasi per la loro riproduzione.

La partecipazione è gratuita; è consigliato indossare scarpe comode e abbigliamento adatto per camminare all'aperto.