Successo di pubblico per la mostra “Il caso” di Cristian Bardelli

Arezzo, 22 aprile 2024 – Sta volgendo al termine la mostra in Palazzo del Podestà dal titolo “Il caso” di Cristian Bardelli che ha avuto come curatrice la storica e critica d’arte Prof.ssa Maria Giovanna Cutini. La mostra che ha aperto i battenti lo scorso 23 marzo ha avuto un grande consenso di pubblico raggiungendo un numero significativo di presenze. Fino a domenica 28 aprile, sarà ancora possibile visitare l’esposizione delle trenta opere dell’artista montevarchino. Ricordiamo che Cristian Bardelli, autodidatta e sperimentatore, è considerato un autorevole esponente dell’astrattismo contemporaneo. I suoi lavori esposti al piano terra di Palazzo del Podestà sono dedicati al colore attraverso l’utilizzo di tele di grandi dimensioni e dal forte impatto visivo, mentre al primo piano, la sala nobile accoglie la serie dei “neri” offrendo al visitatore una particolare esperienza multisensoriale che unisce pittura, musica e luci per un viaggio emozionante e suggestivo.

Il Palazzo del Podestà si conferma ancora un a volta un luogo espositivo di valorizzazione dell’arte e delle eccellenze del territorio, come in questo caso ospitando le opere di Cristian Bardelli