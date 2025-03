Su di noi, la nostra storia, il tour mondiale di Pupo per i 50 anni di carriera al Mengo

Arezzo, 13 marzo 2025 – Su di noi, la nostra storia, il tour mondiale di Pupo per i 50 anni di carriera e i 70 di Enzo Ghinazzi, al Prato di Arezzo ad ingresso gratuito per la serata finale del Mengo Music Fest 2025. E questo che ha in serbo Paco Mengozzi per chiudere la 21esima edizione del festival domenica 13 luglio. Sei serate dall’8 al 13 luglio che porteranno il meglio della musica e dei tour nella confermata location del Prato di Arezzo.

“Quest’anno Pupo festeggia due importanti ricorrenze, compie 70 anni e ha iniziato 50 anni fa la sua carriera – dice il sindaco Ghinelli – e per l’occasione lancia il suo tour mondiale proprio da Arezzo. E’ un piacere dargli il benvenuto ci farà l’onore di essere alla serata finale del Mengo, un evento gratuite, ci fa piacere ed è un onore visto il grande legame di Pupo con Arezzo, ancora una volta certificato”.

Il nome di Pupo si aggiunge ai già annunciati Lucio Corsi, il 10 luglio ad ingresso gratuito, poi venerdì 11 luglio Adi Oasis, e i Dov’e Liana? . Il sabato sera a pagamento con la serata del 12 luglio che porterà al Prato gli Afterhours di Manuel Agnelli e poi dj Ralf e i Fast Animals con “Ballate per Piccole Iene” e poi dj Ralf e i Fast Animals and Slow Kids.