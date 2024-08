Arezzo, 27 agosto 2024 – Domenica 1° settembre alle ore 17,30 presso il centro Creativo Casentino ripartono gli eventi con la presentazione del libro “Sparsi pensieri e parole lontane. Quaderno di poesie e micro racconti” di Rossana Farini.

Apriranno il pomeriggio che si terrà nel giardino del C3, Annalisa Baracchi Presidente del Parco Letterario “Emma Perodi” del Casentino e l’Assessora alla Cultura del Comune di Bibbiena Francesca Nassini, promotori e organizzatori dell’evento.

Ci saranno inoltre intermezzi musicali de “Il terzo tasto”, il trio formato da Nicolò Caleri, Francesco Piantini e Alvaro Verdi.

Modererà la giornata lo scrittore e Direttore di Casentino Più Christian Bigiarini.

Il libro di Rossana Farini o meglio, un quaderno, raccoglie poesie e micro racconti e lei lo spiega così: “Dedico questo testo, che raccoglie poesie scritte in momenti diversi e micro racconti, a tutti coloro che credono nel cambiamento e a chi crede che, della propria vita e in ogni momento della stessa, si possa fare qualcosa d’altro. L’idea dei microracconti nasce per coniugare i tempi di vita a quelli dell’intrattenimento, della lettura breve. Non nascondo anche la volontà di sfidare il mondo dei social. Come si legge un post, magari divisivo, polemico, perché non dedicare lo stesso tempo a leggere un racconto dove niente è deciso e dove il lettore può continuare il racconto, farne parte, cambiare il finale, inventare una nuova vita per i personaggi e per se stesso. Le storie sono tutte vere, nel senso che, grazie al mio lavoro posso raccogliere materiale dalla vita reale delle persone. Molti di loro sono racconti anche forti, ma poi ognuno ne percepisce la tragicità che sente. Niente è deciso, come se, ogni protagonista, avessero una via di fuga che può dargli solo il lettore. Il micro racconto non è un racconto che vale di meno perché dura meno. E’ un racconto che sfida il tempo contratto dei nostri giorni e cerca di dilatarlo dentro ognuno di noi”.

Francesca Nassini commenta: “Siamo felici di promuovere questo evento in collaborazione con il Parco Letterario e il C3 e per diversi motivi: innanzitutto perché porta eventi in un luogo di valore che fa cultura e comunità e che sosteniamo da anni; poi perché è bello accogliere le proposte che ci vengono da persone del territorio che decidono di creare qualcosa di bello nella direzione della lettura, un tema a cui teniamo molto e al quale abbiamo dedicato un festival che amiamo e che sta crescendo nel tempo. Ringrazio Rossana, nostra collaboratrice per questa nuova opportunità”.

Annalisa Baracchi conclude: “E’ una soddisfazione accogliere e sostenere eventi che vanno nella direzione di una valorizzazione del territorio attraverso la letteratura. E siamo al contempo felici che il nostro Parco Letterario sia animato anche dalle voci e dalle penne di coloro che ci vivono e lo amano come Rossana”.