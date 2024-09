Arezzo, 14 settembre 2024 – Settimana Foianese “Saperi e Sapori” - Ogni sera un evento

Dal 15 al 29 settembre 2024 - La bella chiusura dell’estate

L’estate sta finendo, ma la stagione più calda dell’anno non può andarsene se non con la “Settimana Foianese”. Come tutti gli anni, a conclusione degli eventi dell’estate del comune di Foiano della Chiana ritorna la “Settimana Foianese”, giunta ormai alla sesta edizione.

La settimana, in programma dal 15 al 29 settembre, è organizzata dall’associazione Pro Loco di Foiano che proprio quest’anno festeggia i suoi 10 anni di attività, ed è patrocinata dal Comune di Foiano della Chiana.

Un cartellone ricco ed in grado di attirare residenti e turistici, che ancora gravitano in buon numero in Valdichiana.

La settimana si aprirà domenica 15 settembre e proseguirà con un evento al giorno fino a domenica 22 settembre, con eventi speciali il 27 ed il 29. In programma un cartellone ricco di appuntamenti per tutti dal mercatino dei sapori, allietato dalle note della Junior Band (gruppo che riunisce i giovani musicisti della Valdichiana), alle camminate culturali, dagli spettacoli teatrali alle degustazioni di sigaro, dai concerti jazz fino al pranzo finale per celebrare i 10 anni della Pro Loco.

Come sfondo a tutto questo tante mostre d’arte contemporanea dedicate a Giorgio Vasari, in occasione del 450mo anniversario della scomparsa, che saranno dislocate in diverse sale della città (Sala Carbonaia, Del Furia e al Museo).

Con questa iniziativa Foiano continua a proporsi come centro vitale e propulsivo della Valchiana in grado di attrarre cittadini e turisti.

Questo il programma

DOMENICA 15 Settembre

ore 11- Santa Messa in Collegiata e Processione a seguire presso Porta Cortonese inaugurazione Settimana Foianese “Processione del SS Crocifisso ed apertura della Porta del Castello” con la partecipazione dell’Associazione Scannagallo.

Dalle ore 10 alle 19 in Corso V. Emanuele “TROVA IN PIAZZA CIÒ CHE CERCHI” mercatino di opere del proprio ingegno, vintage e prodotti del territorio, contemporaneamente per le vie del centro “STREET FOOD” e “LABORATORIO CREATIVO DI STRADA” a cura degli ospiti RSA - Casa famiglia San Martino.

Alle ore 15 in Piazza Santa Cecilia Torneo di Burraco a cura AUSER. Alle ore 15 sotto il Loggiato di Corso V. Emanuele pomeriggio in compagnia del Circolo Scacchistico Aretino, alle 15,30 per le vie del centro giochi e animazione per bambini a cura dei Commercianti di Foiano, alle ore 16 - per le vie del Centro esibizione della filarmonica MASCAGNI e Valdichiana Junior Band con i giovani delle scuole di musica di Foiano, Pozzo, Marciano, Lucignano, Castiglion Fiorentino, infine alle ore 19 in Piazza Santa Cecilia “Aperitivo” Intrattenimento musicale con Enrico e Paolo.

LUNEDI 16 Settembre alle ore 20,30 Camminata culturale alla scoperta delle pievi di Foiano a cura di Podistica AVIS Foiano.

MARTEDI 17 Settembre alle ore 21,15 presso la Biblioteca comunale al via “I salotti della settimana”con la presentazione del libro “LA CREATURA PERFETTA” di Alessandro Marmorini.

MERCOLEDI 18 Settembre alle ore 17 presso la Galleria Furio del Furia “Il salotto della settimana” omaggio a Luca Vanni a cura dell’Università dell’Età libera, alle ore 19,30 nel Salone Asilo Sacro Cuore apericena asilo con dibattito “IL DIRITTO DI (rac)CONTARE“ A cura di Parrocchia San Martino

GIOVEDÌ 19 Settembre alle ore 21.15 in Piazza Cavour “Teatro Insonne” Compagnia degli Irriducibili spettacolo “RUMORI FUORI SCENA” regia di Sara Venuti a cura di AVIS Foiano In caso di pioggia lo spettacolo si terrà nella Palestra della scuola Fossombroni

VENERDI’ 20 Settembre alle ore 21.30 in Piazza Fra’ Benedetto “SIGARO E FRIENDS”, degustazione di sigari toscani e vini con il club “Maledetto Toscano” e con l’Azienda vinicola Amerighi. Assaggi di Cioccolato con il Pasticcere Mirko Bossolini Sottofondo musicale di Mattia Manzo Jazz Duo

SABATO 21 Settembre alle ore 15 Sport in piazza 2.0 A cura di CSI Arezzo ASD Oratorio Valdichiana, alle ore 21.15 in Piazza Nencetti “TUTTI IN SCENA“ a cura di DAM DANZA

DOMENICA 22 Settembre alle ore 10,30 sotto le Logge del Grano, in Corso Vittorio Emanuele gara culinaria tra i sindaci e gli amministratori dei comuni della Valdichiana con la partecipazione di Sciabalon nello stesso orario in Piazza Matteotti esposizione auto d’epoca a cura dei “ragazzi della ruggine”

Alle 13 nel Loggiato di Piazza Cavour è in programma il pranzo sociale per festeggiare insieme 10 anni di Pro loco Foiano. Alle ore 15 passeggiata a bordo di auto d’epoca alla scoperta della Valdichiana a cura dei Ragazzi della Ruggine, mentre alle ore 17 inaugurazione del restauro della lunetta della Porta della Chiana.

La giornata si chiuderà alle 21 in Piazza Fra’ Benedetto con lo spettacolo teatrale “ VASARI IS PRESIDENT” a cura di Rumor-Bianco con la partecipazione straordinaria di Giorgio Vasari.

VENERDI’ 27 Settembre alle ore 21,30 nella scalinata della torre “WONDERLAND” spettacolo di danza a cura di Asd Just Dance School.

DOMENICA 29 Settembre alle ore 8,30 Pedalata ecologica a cura di Unicoop e alla 17 al Tempio di Santa Vittoria Pozzo della Chiana finissage mostre e chiusura manifestazione.

Info & prenotazioni pro loco foiano 0575 643244 338 8838683 327 8346712