Scritture Vive, il festival delle scritture e delle arti contemporanee a Bibbiena

Arezzo, 29 agosto 2024 – Scritture Vive, il festival delle scritture e delle arti contemporanee organizzato da lay0ut magazine, è ormai arrivato alla sua III edizione.

Dimitri Milleri, il Direttore commenta: “Quest'anno abbiamo deciso di aggiungere ai momenti pubblici dei concerti e delle cene comuni dei workshop che permettano alle persone di formarsi e di entrare in contatto col mondo editoriale di cui sentiamo di fare parte. L'idea dietro Scritture Vive rimane quella di un incontro fra la comunità locale casentinese e il mondo della produzione artistica e culturale che si muove a livello nazionale, con un'attenzione particolare al ruolo delle associazioni e all'importanza di immaginare nuovi modi di stare insieme. Siamo particolarmente felici di poter ospitare anche professionisti esterni per la prima volta, grazie alla disponibilità del birrificio e area tende La Campana D'Oro, e siamo sempre più grati per tutte le realtà istituzionali e i cittadini che anno dopo anni rinnovano il loro sostegno al nostro progetto”.

Da domani venerdì a domenica 1° settembre, il percorso si svolgerà all’interno del CIFA di Bibbiena. Venerdì sarà dedicato a “Narrazione e reportage”; sabato sarà la volta di “Negoziazione e tecnical empathy: strumenti pratici e trasversali per la contrattazione”; domenica il worshop sarà dedicato a “Lo spazio digitale: creare contenuti per Instagram e Tik Tok”.

L’Assessora alla Cultura Francesca Nassini commenta: “Siamo fieri e onorati di poter coinvolgere il grande pubblico in un festival letterario promosso e organizzato da giovanissimi che sono nati a Bibbiena e in Casentino e che sono riusciti a dare vita i propri sogni e alle proprie passioni segnando il loro tempo con la penna e la creatività. Ringrazio il nostro virtuoso conterraneo Dimitri Milleri che sta lavorando con passione a questo progetto e che a noi darà l’opportunità di spingersi verso una direzione interessante a livello di approfondimento culturale e di intrattenimento di qualità”.

Lo scorso settembre era stata presentata anche la rivista letteraria layOut magazine cuore del progetto diretto dal bibbienese Dimitri Milleri e da Demetrio Marra.

Si tratta di un format interessante ideato dai due giovani che si sono incontrati sul campo aperto della letteratura e della poesia, che ospita arte, saggi racconti e appunto poesia contemporanea.

Milleri è nato a Bibbiena e dopo il liceo e la conclusione di un felice percorso al Conservatorio, ha curato la sua passione per la scrittura che lo ha portato a collaborare in contesti molto alti.

Oggi che è co-direttore di questa rivista e cura progetti e percorsi letterari in tutta Italia ha deciso di portare nella sua terra una parte del suo lavoro.