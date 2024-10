Firenze, 23 ottobre - Durante tutto il periodo autunnale è possibile girare la Toscana e trovare numerose sagre dove si può partecipare a degustazioni di vario tipo ma sempre con prodotti legati al territorio, che si traducono in occasioni per conoscere la tradizione e partecipare a molte attività e laboratori per immergersi nei luoghi suggestivi dove si svolgono queste sagre e mostre mercato.