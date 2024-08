Firenze, 23 agosto 2024 - Sagre per tutti i gusti in Toscana in questa fine di agosto, con menu che vanno dalle bistecche ai ranocchi, dalla polenta ai bomboloni. Occasioni per visitare piccoli borghi che si animano d'estate oppure opportunità per chi è in città: le sagre in Toscana sono dappertutto, soprattutto d'estate. Ecco una selezione divisa per province; segnalazioni a [email protected].