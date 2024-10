Cosa fare in Toscana quando piove

Firenze, 23 ottobre 2024 – Siamo nel pieno dell’autunno, e le giornate di pioggia sono sempre più frequenti. Ma anche quando il tempo è uggioso, sono tante le cose da fare per chi si trova in Toscana. La pioggia in una città d’arte come Firenze, ma anche in altri centri storici della Toscana come Siena, Pisa e Lucca, non sono mai un problema. Con i loro musei, i teatri, le attività e le mostre, visitarle sotto la pioggia è l’ideale. Certo, con la pioggia meglio non inoltrarsi nei giardini all’aperto, ma sicuramente non c’è da annoiarsi, anche nei piccoli borghi.