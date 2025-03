Vintage, antiquariato e non solo: i mercati di primavera in Toscana, dove andare

Firenze, 26 marzo 2025 – Con l'arrivo della primavera, la Toscana si veste di colori e profumi grazie a una serie di mercati che celebrano la natura, l'artigianato e le tradizioni. Da Lucca a Firenze, passando per Arezzo e Forte dei Marmi, sono tanti gli appuntamenti da segnare in agenda per chi vuole immergersi in atmosfere vivaci e curiosare tra banchi ricchi di idee e curiosità. Ecco alcuni degli eventi da non perdere nei prossimi mesi.