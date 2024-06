Sagre in Toscana, tutti gli appuntamenti del weekend

Firenze, 20 giugno 2024 – Un fine settimana ricco di appuntamenti in Toscana. Ecco una selezione di sagre enogastronomiche da non perdere. Per segnalazioni si può scrivere a [email protected]

Sabato e domenica a Prato di Strada, frazione di Castel San Niccolò, torna la classica festa della ciliegia. Aperto la sera: si cena e si balla.

Sagra del fiore di zucca fritto a San Michele a Torri, frazione di Scandicci, sabato e domenica con il bis il 29 e 30. Stand aperti dalle 17,30 al circolo Uisp di San Michele a Torri.

Da giovedì a domenica al Crc di Pozzolatico, frazione di Impruneta, torna la sagra del fritto misto. Stand aperti dalle 19, domenica anche a pranzo. C’è sempre la musica!

La ficattola, tipica pasta fritta dolce o salata, è protagonista della tradizionale festa di Malmantile, frazione di Lastra a Signa, targata Avis. La 46esima edizione andrà avanti fino al 1° luglio: giovedì e venerdì cena con affettati e primi piatti, sabato e domenica menu a scelta e carne alla griglia. Attenzione alla chiusura del 1° luglio con la fiera paesana (con tombola e fuochi d’artificio). Stand aperti in piazza Piave dalle 19.

Anniversario numero 50 per la Festa dei Patroni di San Piero a Ponti, dal 23 giugno al 3 luglio. Stand al circolo Mcl Il Gorinello aperti dalle 20.

Appuntamento tradizionale (è la 45esima edizione) nel panorama toscano delle sagre, a Cellai, frazione di Rignano sull’Arno, torna la sagra del tartufo. Gli ultimi tre giorni di sagra al circolo Arci in piazza Ghiandelli sono venerdì, sabato e domenica. Si cena dalle 19,15.

A Cascia, frazione di Reggello, dal 21 al 30 giugno un appuntamento tradizionale: la 51esima sagra del fungo porcino. Stand aperti tutte le sere dalle 19,30, nei festivi anche dalle 12,30.

Da giovedì a domenica spazio alla sagra del pesce organizzata al Circolo 1° Maggio alle Sieci, frazione di Pontassieve. Si cena dalle 19 (sabato nel menu anche la pizza).

Comincia a Montespertoli, al parco urbano in via Volterrana Nord 46, la sagra del tartufo scorzone. Un ricco calendario: si parte venerdì 21 (nei giorni 21, 22 e 23, poi di nuovo 28, 29, 30 giugno e 5, 6, 7 luglio). Una sagra giovane: è la terza edizione. Prenotazione consigliata 338.2590854, 346.7845561. Si cena dalle 19,30 e solo il 30 giugno anche a pranzo dalle 12.

Ricchissimo il programma della sagra della chiocciola al parco dei Mille a Spicchio, frazione di Vinci, che offre molti appuntamenti fino al 30 giugno. Musica, giochi, ballo ma soprattutto… le chiocciole.

A Fucecchio è di scena la sagra della trippa, sabato e domenica. Appuntamento in piazza Vittorio Veneto dalle 20. Non manca la musica dal vivo.

Da venerdì a domenica a Campagnatico "Il Paese in Festa” con lo stand aperto dalle 19,30, segue musica dal vivo.

Sagra della carne alla brace a Altopascio, per la precisione a Corte Cagnero-Ponte alla Ciliegia, fino al 30 giugno nello spazio aperto del ristorante La Sibolla nei pressi dell’omonimo lago. Aperto dalle 19,30.

A Capannori, in località Acquedotto di Paganico, sabato e domenica c’è la sagra del tagliarino, la tipica pasta tipicamente accompagnata dai fagioli. Stand aperti la sera a cena. Non manca la musica.

Altro evento tradizionale la Sagra della pizza e del melone retato di Orentano, frazione di Castelfranco di Sotto. Appuntamento dal venerdì alla domenica fino al 7 luglio. Appuntamento allo spazio feste.

Torna la “Notte Nera” a Peccioli sabato 22 giugno dalle 19. Serata dedicata al tartufo nero estivo, buon cibo e intrattenimento nei locali e negozi del borgo.

A Villa Campanile (frazione di Castelfranco di Sotto) tutti i sabati fino al 27 luglio si tiene la tradizionale Festa del contadino-antipasto genuino. Aperta dalle 19,30 dietro alla chiesa di Villa Campanile, nell'area del Quercione.

Sabato e domenica (con bis il weekend successivo) spazio alla Festa del sombrero e dei primi piatti a Bientina, 21esima edizione. E no, il tipico cappello messicano c’entra e non c’entra… nel senso che il sombrero che dà il nome alla festa è un tipo di pasta ripiena di ricotta e spinaci, la cui forma ricorda appunto il sombrero. Si cena dalle 20, appuntamento al campo sportivo di via Leonardo da Vinci.

Sempre a Bientina, ma alle Quattro Strade, al circolo ricreativo Il Risorgimento in via del Ghinghero 2, si tiene la festa della bistecca e del frate. Questo è il secondo dei tre fine settimana di festa: da venerdì a domenica, anche la prossima settimana. Non manca la pista da ballo.

A Buti da venerdì a domenica e di nuovo dal 28 al 30 c’è la sagra dello stringozzo alla cinta senese. Appuntamento la sera a cena al parco Danielli.

La Festa del pesce organizzata dalla Contrada di San Martino in Catiana animerà Castelfranco di Sotto da venerdì 21 a domenica 23. Si cena dalle 20 nel cortile della contrada (via De Gasperi 38). C’è anche la possibilità di asporto. Prenotazioni: 338.2807502, 338.4523982, 366.5331406.

E’ invece Cerretti, frazione di Santa Maria a Monte, a ospitare il secondo weekend della Sagra della trippa da venerdì 21 a lunedì 24 giugno. Si mangia dalle 20.

Tutte le sere fino al 30 giugno Borgo a Buggiano la sagra del pane toscano Dop. Stand aperti dalle 19 al parco Colombai di Villa Ankuri (ingresso da via Falciano). Non mancano musica e spettacolo.

A Prato la frazione di San Giorgio a Colonica è in festa fino al 7 luglio, con la Festabella (sagra della pecora e della pizza) dal giovedì alla domenica. Appuntamento in piazza della Vittoria, stand aperti dalle 19,30. Seguono musica e spettacoli.

Si chiama Sagra della Miseria, ma offre una ricca proposta: appuntamento a Colle Val d’Elsa ogni sabato e domenica di giugno in piazza Santa Caterina. Si cena dalle 19,30.