Sagre in Toscana, tutti gli appuntamenti del fine settimana

Firenze, 26 luglio 2023 – Siamo nel cuore della stagione delle sagre in Toscana. Dal mare ai monti, tante occasioni per gustare prodotti tipici: ecco una selezione di evento per il fine settimana. Segnalazioni a [email protected].

Una festa davvero storica, che giunge alla 48esima edizione: è la sagra del piccione organizzata a Montecchio, frazione di Cortona, da sabato 29 luglio a domenica 6 agosto al campo sportivo Viti. Stand aperti la sera dalle 19. Seguono musica e giochi per bambini, ma anche gare di briscola.

Da venerdì a domenica a Luco di Mugello, frazione di Borgo San Lorenzo, torna la sagra del cinghiale e del tortello al campo sportivo di Grezzano, aperti la sera dalle 19 e la domenica anche a pranzo dalle 12. Prenotazioni al 347.5229169.

Sempre in Mugello, ma a Vicchio, festa del cinghiale e del tortello al Lago Viola, in località Boccagnello: da giovedì a domenica ultimi giorni di festa. Sabato e domenica aperto anche a pranzo. Prenotazioni al 350.1933619 oppure al 366.1500599.

Comincia sabato (e durerà fino a ferragosto compreso) la tradizionale sagra della bistecca di Galleno, frazione di Fucecchio. Una sagra stoica che giunge alla 52esima edizione. Stand aperti tutte le sere dalle 20. Prenotazione obbligatoria al 320.9719333. A seguire, musica dal vivo.

Sempre a Fucecchio da venerdì a domenica si tiene la sagra della bistecca alla Ferruzza. Stand aperti dalle 19,30 in via della Pescaia 18, sede della contrada Ferruzza.

Trentesima edizione di Sant'Amato a Tavola, nella omonima frazione di Vinci, da venerdì a domenica e poi di nuovo ad agosto dal 4 al 6. Seguono spettacoli.

Rispescia, frazione di Grosseto, ospita la Festa dello sport e del cinghiale alla cacciatora. Da giovedì a domenica ultimi quattro giorni di sagra, stand aperti la sera a cena con ballo a seguire (ma nonm il giovedì). Appuntamento al campo sportivo di Rispescia.

Ha preso il via a Follonica (fino al 30 luglio e poi di nuovo dal 7 al 13 agosto) la sagra del picio, della donzella e della rostinciana. Stand aperti la sera a cena in via Litoranea, nella pineta in zona Palazzi Rossi. Festa che oltretutto sostiene la squadra di Follonica dell’hockey, eccellenza italiana.

A Orbetello ha ripreso il via (fino a sabato 29) la sagra del tortello maremmano, che tutte le sere dalle 19,30 al parco ex idroscalo in via Marconi propone buona tavola e a seguire musica dal vivo per ballare.

Sempre a Orbetello, ma nella frazione di San Donato, ha preso il via la sagra del maiale, che andrà avanti fino a sabato 29. Stand aperti dalle 19,30 al campo sportivo di San Donato.

Ancora Orbetello, stavolta frazione di Talamone: da venerdì a domenica (con il bis dal 3 al 6 agosto) arriva la sagra del moscardino e polpetto, allo Sporting Club Talamone in via Cala di Forno. Si cena dalle 19,30, segue musica.

Sagra del baccalà a Sant'Andrea al Civilesco, frazione di Magliano in Toscana, da mercoledì 26 luglio al 4 agosto e poi dal 7 al 13 agosto. Stand aperti dalle 19,30.

Da venerdì a domenica (e poi di nuovo dal 9 al 18 agosto) a Montiano, frazione di Magliano in Toscana, torna la sagra della Maremma. Stand aperti dalle 19,30 al campo sportivo di Montiano, segue musica.

Da giovedì a domenica a Rosignano Marittimo si tiene la sagra del baccalà e dello stoccafisso, nell’area feste Oliveta. Menu di mare e di terra, seguono musica e ballo.

Sabato e domenica ultimo weekend con la sagra del fungo porcino con polenta a Massa Macinaia, frazione di Capannori, nella area verde in via Ssodini. Stand aperti dalle 19.30. Segue musica.

Sabato e domenica a Lammari, frazione di Capannori, ultimi due giorni della sagra paesana San Jacopo al circolo Anspi San Jacopo. Aperta la sera a cena, seguono musica e ballo.

Da sabato 29 luglio fino a ferragosto a Spianate, frazione di Altopascio, si tiene la sagra della polenda a palle. Stand aperti dalle 19,30, segue musica. Prenotazioni al 334.7901020. Appuntamento nella area feste dietro al campo sportivo.

Da venerdì a domenica ultimo fine settimana con la sagra gastronomica della contrada La Cervia a Montiscendi, frazione di Pietrasanta, con buona tavola, musica e divertimento. Prenotazioni al 328.9264419. La sagra si tiene alla sede della contrada su via Aurelia 61 a Montiscendi.

A Viareggio la sagra sul sagrato si tiene alla Migliarina da venerdì a domenica e poi di nuovo ad agosto dal 4 al 6 e dall’11 al 13. Sagra aperta dalle 19,30.

A Lido di Camaiore da giovedì 27 luglio a domenica 6 agosto torna “Il gusto fa festa”, la sagra della Misericordia organizzata nel Parco della Fratellanza vicino alla sede dell’associazione. Stand aperti la sera dalle 19.

La sagra dell’Ardore festeggia la 38esima edizione a Querceta, frazione di Seravezza, da venerdì a domenica e poi di nuovo ad agosto dal 3 al 6. Stand aperti dalle 20, seguono musica e tombolone. La sagra si tiene in via Alpi Apuane in località Marzocchino, dopo il cavalcaferrovia. Prenotazioni al 349.1076268.

MASSA CARRARA

Da venerdì a domenica e poi di nuovo dal 4 al 6 agosto stand aperti dalle 19 a Soliera, frazione di Fivizzano, per la sagra della focaccetta che si tiene in località Lago Fario.

Nuovo appuntamento da giovedì a domenica (e poi di nuovo ad agosto dal 2 al 6) con la sagra “Be' mi' tempi!” a Zambra, frazione di Cascina. Brace sempre accesa e anche specialità di mare. La polisportiva si trova in via Cammeo.

A Buti, sopra gli orti di Castello, da venerdì a domenica ultimi tre giorni con la sagra del maccherone. Aperta la sera a cena.

Sabato e domenica la Festa del totano fritto si tiene al campo sportivo di Bientina. Gli stand della ventesima edizione della festa sono aperti la sera. Prenotazioni al 347.0806375.

Una novità nel panorama delle sagre toscane: prima edizione della Festa della tigella al parco delle Sughere alle Quattro Strade di Bientina. La festa dedicata alla specialità emiliana, ma sempre più presente anche in Toscana, si terrà da venerdì a domenica. Segue musica dal vivo.

Davvero tradizionale invece (è alla 40esima edizione) è la Festa del donatore di Santa Croce sull’Arno che ospita la sagra della pappardella alla lepre. Appuntamento al centro Avis di Staffoli in via Foscolo la sera dalle 19.30. Segue musica. Prenotazioni al 371.1716087.

Continua a Villa Campanile, frazione di Castelfranco di Sotto, la Festa del Contadino Antipasto Genuino, ogni sabato fino al 5 e 6 agosto quando ci sarà il gran finale. Stand aperti dalle 19, la festa si tiene dietro alla chiesa di Villa Campanile.

Da venerdì a domenica alla Madonna dell'Acqua (San Giuliano Terme) torna la sagra delle pallette ai funghi. Appuntamento all'area feste di via delle Murella la sera dalle 19.

Domenica in via San Giorgio a Porciano, frazione di Lamporecchio, si tiene “Porciano tutto pesce”, una cena che si può prenotare entro giovedì al 320.2269601. Menu di mare, costo 25 euro. Segue musica.

Sabato 29 luglio nuovo appuntamento con la Festa in piazza a Vellano, frazione di Pescia, in piazza della Resistenza. Si cena dalle 20, menu a 18 euro, prenotazione obbligatoria al 349.3005805.