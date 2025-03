Arezzo, 12 marzo 2025 – Sabato 15 marzo riparte Storie da Museo. Un viaggio nell’arte e nella memoria

Tornano gli incontri speciali al Museo delle Terre Nuove e a Casa Masaccio | Centro per l’arte contemporanea dedicati agli anziani con Alzheimer o decadimento cognitivo e a chi si prende cura di loro

A partire da sabato 15 marzo 2025, tornano gli incontri speciali dedicati agli anziani con Alzheimer o decadimento cognitivo e a chi si prende cura di loro. Il Museo delle Terre Nuove e Casa Masaccio | Centro per l’arte contemporanea di San Giovanni Valdarno aprono nuovamente le loro porte per offrire un’esperienza unica, in cui arte, storia e cultura diventano strumenti di benessere e condivisione. L’incontro con l’arte può risvegliare emozioni, stimolare i ricordi e creare momenti di gioia. Il Comune di San Giovanni Valdarno e MUS.E, in collaborazione con Musei Toscani per l’Alzheimer, proseguono il loro impegno per rendere i musei sempre più accessibili e accoglienti per chi ha esigenze speciali.

I musei del territorio custodiscono storie, immagini e atmosfere che possono risuonare nella memoria e nel cuore di chi li visita. Per questo, gli incontri si svolgeranno tra le sale del Museo delle Terre Nuove e di Casa Masaccio, permettendo ai partecipanti di scoprire (o riscoprire) il patrimonio artistico e storico locale, dal Medioevo fino ai giorni nostri.

Il nuovo ciclo di appuntamenti sarà presentato sabato 15 marzo alle ore 16, in un incontro dedicato a familiari e caregiver. Sarà un’occasione per conoscere nel dettaglio il progetto, incontrare il team del museo e scoprire come queste esperienze possano diventare un’opportunità di arricchimento e relazione. Il percorso si concluderà sabato 24 maggio alle ore 16 con un momento di festa, un’occasione per ritrovarsi, condividere l’esperienza vissuta e celebrare insieme la bellezza dell’arte e della memoria.

Gli incontri saranno condotti da mediatori MUS.E, affiancati da operatori ed educatori geriatrici specializzati. Sarà un viaggio fatto di racconti, immagini ed emozioni, dove le opere d’arte prenderanno vita attraverso una narrazione condivisa e attività creative.

La partecipazione è gratuita. Per informazioni o prenotazioni è possibile chiamare il numero 055 9126213 o scrivere a [email protected]

Dove: Museo delle Terre Nuove Quando: sabato 15 marzo, 5 aprile, 26 aprile, 10 maggio, 24 maggio, ore 16.00 Durata: 1h15’ per ciascun incontro La partecipazione è gratuita. Numero di posti limitati. La prenotazione è obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni: tel. 055 9126213 [email protected]