Roger Bernat, Virgilio Sieni e Gianmaria Borzillo a Kilowatt festival

Arezzo, 11 luglio 2023 – La seconda giornata di Kilowatt festival, mercoledì 12 luglio, si apre con il primo degli incontri e convegni che ne arricchiscono la programmazione. Alla Biblioteca Comunale, dalle ore 10,30 – 13, si terrà "Metodi senza tecnica. Roger Bernat nell'era della partecipazione", con presentazione del volume “Il teatro dentro la Storia: dalle Torri Gemelle alla pandemia” di Rodolfo Sacchettini. L’incontro pubblico è dedicato all’artista catalano Roger Bernat a cui parteciperanno Giulio Baffi (La Repubblica), Roger Bernat, Lorenzo Pavolini (Nuovi Argomenti), Carmen Pedullà (Università di Bologna), Rodolfo Sacchettini (Altrevelocità).

Aprirà la selezione Visionari, all’Auditorium di Santa Chiara, alle ore 18, “Afànisi”, di Alessandro Paschitto / Ctrl+Alt+Canc, Spettacolo vincitore di Odiolestate 2022 - Carrozzerie n.o.t Afanisi è una performance che rovescia i rapporti tra spettacolo e spettatore, tra realtà e sguardo che la osserva. Lo spettatore non è più fruitore passivo ma creatore attivo, perché ciascuno spettatore risponderà dentro di sé a una sequenza di domande, con cui andrà materialmente a disegnare – con l’aiuto dei performer – il proprio spettacolo nello spazio vuoto. Alessandro Paschitto, attore e regista napoletano, fonda nel 2020, con Raimonda Maraviglia e Francesco Roccasecca, la compagnia Ctrl+Alt+Canc con cui vince per due volte il Premio Leo de Berardinis. Alle ore 20,30 al Teatro alla Misericordia, Elena Giannotti e Matteo Ramponi in “Under the influence”, scritto e diretto da Gianmaria Borzillo sono due personaggi in conflitto con il vuoto che li abita. Lo spazio attorno è la proiezione di un paesaggio interiore, il perimetro all’interno del quale ristabilire una relazione fisica ed emotiva. Gianmaria Borzillo, danzatore, performer e regista campano, nel 2020, con Under the influence, ha ricevuto la menzione speciale del bando registi under 30 della Biennale di Venezia, sotto la direzione di Antonio Latella, e una menzione speciale della giuria del Premio Leo De Berardinis -Teatro di Napoli.

Nel Chiostro di San Francesco, alle ore 21,30, sarà presentata la prima nazionale di “Pluto”, della pluripremiata compagnia pisana I Sacchi di Sabbia. Quattro attori in scena - Gabriele Carli, Giulia Gallo, Giovanni Guerrieri, Enzo Illiano - alla maniera ateniese, interpretano tutti i personaggi dell’ultima commedia di Aristofane. Nelle sue commedie erano comparsi crapuloni scialacquatori, funzionari corrotti, avari – tutti personaggi che avevano a che fare con il denaro, ma mai il dio della ricchezza in persona, protagonista invece di Pluto. Solo un teatro potentemente simbolico come quello di Aristofane poteva introdurre un simile personaggio-allegoria costruendogli intorno una bizzarra teoria economica e una ancor più bizzarra avventura. La compagnia I Sacchi di Sabbia nasce a Pisa nel 1995. Si distingue nel panorama della scena teatrale italiana per la capacità di far incontrare tradizione popolare e ricerca culturale, esplorando linguaggi in bilico tra le arti.

Alle ore 22,50 nel Chiostro di Santa Chiara, Virgilio Sieni presenta “Satiri”. Interpretati da Jari Boldrini e Maurizio Giunti, accompagnati dal violoncello e dalla voce di Naomi Berrill, “Satiri” è una straordinaria esperienza sulla forza che ancora oggi produce l’antichità classica sull’uomo moderno, cinico e disorientato, offerta da un artista in grado di creare atmosfere che toccano il sostrato profondo della coscienza dello spettatore, non soltanto attraverso l’arte del gesto poetico, ma anche attraverso la luce, l’ambiente, la musica. Già direttore della Biennale di Venezia, Settore Danza, Virgilio Sieni è danzatore e coreografo tra i più rappresentativi e affermati nel panorama europeo. Nel 2007 fonda l’Accademia sull’arte del gesto, nata per creare e approfondire contesti di formazione, rivolti a persone di qualsiasi età, provenienza e abilità.

Conclude la programmazione il momento musicale con Riverso (Giardini di Piero, ore 23). Il musicista e compositore umbro Lodovico Rossi presenta l’album Non so nulla degli dèi, uscito nella primavera 2023, costruito sull’incontro tra cantautorato ed elettronica