Arezzo, 16 ottobre 2024 – Con l’arrivo dell’autunno riparte il calendario di attività di Arezzo Psicosintesi, l’associazione che porta avanti l’eredità di Roberto Assagioli, psichiatra e fondatore della psicosintesi, un approccio che integra psicologia, spiritualità e umanesimo. Assagioli trascorse gli ultimi anni della sua vita a Villa La Nussa di Capolona, ospitando studenti provenienti da tutto il mondo e personaggi illustri come Carl Jung.

Ieri sera, lunedì 14 ottobre, presso il palazzo della Fondazione Arezzo Comunità in via di Pellicceria, i docenti Carla Fani, Marco Montanari, Francesca Barbagli, Andrea Bocconi, Paola Butali, Flavia Contenti insieme al presidente e docente Gianni Bruschi, hanno presentato il cartellone di eventi di Arezzo Psicosintesi. Quest'anno, l'associazione propone un ricco programma di eventi, corsi e incontri dedicati alla crescita personale attraverso la psicosintesi, molti dei quali a ingresso libero.

Il tradizionale ciclo di conferenze avrà quest’anno sette appuntamenti mensili, da novembre a maggio, con tematiche profonde come l'inconscio, la speranza, il potere dei miti e dei simboli in relazione con la Psicosintesi, con docenti come Carla Fani (“Ho scelto te, l’inconscio come amico", 15 novembre), Marco Montanari ("L’ultimo dono di Pandora. La speranza, trappola o cura?”, 13 dicembre), Francesca Barbagli ("Il potere dei miti e dei simboli nello sviluppo personale, 16 gennaio), Andrea Bocconi ("Viaggiare dentro, viaggiare fuori, 21 febbraio), Paola Butali ("Attraversare l'infinito. I tagli di Fontana e la Psicosintesi, 28 marzo), Claudio Luminati ("Mai senza mente, mai senza cuore?”, 24 aprile) e Piero Ferrucci (“Relazioni tossiche, relazioni benefiche", 16 maggio). Le conferenze sono ad accesso libero e rivolte a tutti, si svolgeranno in modalità online dalle ore 21.

Da ottobre, ogni mercoledì alle 19:30, nei locali della Fondazione Arezzo Comunità in Via Pellicceria, sarà attivo un Laboratorio di Psicosintesi, uno spazio aperto per esplorare i temi della vita interiore, condotto da Gianni Bruschi, dai docenti di Arezzo Psicosintesi e docenti esterni. Gli incontri sono gratuiti con tessera associativa.

Per chi desidera una formazione più approfondita, l’associazione propone il percorso formativo annuale “Imparare a conoscersi” con 12 incontri online, ideato per coloro che vogliono esplorare il proprio potenziale interiore. Il percorso è guidato da Carla Fani, Francesca Barbagli, Marco Montanari e Gianni Bruschi. Inoltre, gli stessi docenti propongono un altro percorso dal titolo “Il modello ideale”, un viaggio introspettivo attraverso modelli di vita inadeguati, in programma ogni lunedì alle 21 online per 9 incontri. Per iscrizioni a entrambi i percorsi, contattare la segreteria di Arezzo Psicosintesi.

Sono previsti anche incontri gratuiti e online di avvicinamento alla psicosintesi, dal titolo “Conosci, possiedi, trasforma”, con due appuntamenti: il 10 dicembre e il 14 gennaio, alle ore 21, guidati da Marco Montanari.

L’associazione propone inoltre una serie di corsi tematici, tra cui laboratori su argomenti come il lavoro con i sogni, l'amore e la disobbedienza, l'espressione corporea e vocale, la scrittura autobiografica e la scoperta degli archetipi femminili, con sessioni sia online che in presenza. Nel dettaglio: Lavorare con i nostri sogni, parte II (con Carla Fani), Una via d’amore e disobbedienza, (con Marco Montanari), Esprimere la propria stella (con Gianni Bruschi e Flavia Contenti), Miti e archetipi del femminile, con (Carla Fani e Francesca Barbagli), L’arte di aver cura di Sé, (con Claudio Luminati). Andrea Bocconi svolge anche il secondo anno del corso di Scrittura autobiografica presso il carcere di Arezzo con alcuni detenuti, facendo seguito alla natura e vocazione sociale di Arezzo Psicosintesi.

Arezzo Psicosintesi è un’associazione senza fini di lucro che promuove la psicosintesi come metodo di crescita personale, attraverso la conoscenza di sé e l’esplorazione delle proprie potenzialità. Fondata sugli insegnamenti di Roberto Assagioli, la psicosintesi aiuta a sviluppare una maggiore consapevolezza e a trasformare il mondo interiore, affrontando le difficoltà quotidiane con strumenti pratici come la meditazione, la visualizzazione e la scrittura creativa. Con una visione umanistica ed esistenziale, abbraccia una concezione olistica dell’essere umano, includendo anche una dimensione transpersonale, ovvero spirituale, senza escludere il credo personale di ciascuno. È un metodo accessibile a tutti, utile per migliorare la salute emotiva e mentale, esattamente come si fa con l’esercizio fisico per il corpo

“Quest’anno abbiamo privilegiato incontri online - dice Gianni Bruschi presidente dell’associazione dal 2023 - poiché da alcuni anni il pubblico ci segue anche da altre città, dal nord Italia addirittura dalla Francia fino alla Sicilia. Ma non mancheranno incontri in presenza in quanto il gruppo, l’incontro e la condivisione diretta con gli altri, senza dubbio facilitano e velocizzano i processi di trasformazione e cambiamento personale. Tengo a segnalare per questo gli incontri aperti alla cittadinanza presso la Fondazione Arezzo Comunità in via Pellicceria.”

Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito www.arezzopsicosintesi.org o contattare l’associazione via email all'indirizzo [email protected] o telefonando al numero 333 5270553.