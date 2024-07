Rhum e Cola, spettacoli al teatro comunale di Bucine

Arezzo, 1 luglio 2024 – “LA BELLA STAGIONE”

Continuano, all’ANFITEATRO del teatro, gli appuntamenti proposti dal Teatro comunale di Bucine

VENERDì 5 LUGLIO, alle ore 21:15, RHUM e COLA, la poesia di due clown simpatici ed estroversi che girano le piazze, giocando con il pubblico e suonando il loro organetto di Barberìa

uno spettacolo per bambin* e adult*, per tutti e tutte.

In Rhum e Cola, due clown fuori dall’ordinario: simpatici ed estroversi, che viaggiano di piazza in piazza suonando il loro organetto di Barberia. I protagonisti recitano, giocano e interagiscono con il pubblico che viene coinvolto attivamente, instaurando così un rapporto di complicità. È proprio agli spettatori che gli allegri e spensierati clown si ispirano, per farli divertire e trasportarli nel loro mondo fatto di magia e poesia sulle note fuggitive dell’organetto. Rhum e Cola sono versatili: ballerini, comici, musicisti, mimi, sono… imprevedibili! L’obiettivo è rievocare il circo per com’è nato, senza trucchi stupefacenti, senza grandi costruzioni o effetti speciali, coinvolgendo i bambini e facendo diventare bambini gli adulti, così da far scaturire l’entusiasmo nei più creativi e regalando un sorriso ai più timidi.

Origine del nome dello strumento:

Legno, mantici, canne, stantuffi, tubi, cilindri, manovella, cartone e… anima. Così lo voleva il sig. Barbieri, il quale sognava di costruire uno strumento musicale in grado di essere suonato da chiunque e in grado di portare la musica, e quindi la gioia, nelle balere, nei saloni illuminati dei sovrani e nei vicoli di ogni città. Purtroppo lo strumento del sig. Barbieri non ebbe successo in Italia e la leggenda vuole che egli partì alla volta della Francia con un progetto preciso: regalare un organetto dal suono dolcissimo alla corte del Re Sole, Luigi XIV Borbone Re di Francia. Era il periodo in cui andavano in gran voga gli automi e il magico strumento fu apprezzato con grande stupore. Al Re piacque così tanto che, in men che non si dica, si diffuse enormemente in tutta la Francia e prese il nome di Orgue de Monsieur Barbierì. Con il passare del tempo la fama aumentò e, ancora oggi, tutti conoscono l’ organetto di barberia.

MERCOLEDì 10 LUGLIO, alle ore 21,15, TUTTO SHAKESPEARE MINUTO PER MINUTO, scoppiettante, surreale e divertente rivisitazione del “grande Shakespeare” da parte di un gruppo di “guitti”

uno spettacolo per tutti e tutte, da ragazz* e ragazz* fino ai 100 anni e oltre